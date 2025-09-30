Фуллер з фільму "Сам удома", оскароносний Кіран Калкін, втретє стане батьком

42-річний голлівудський актор Кіран Калкін та його дружина, модель Джезз Чартон, очікують народження третьої дитини. Пара підтвердила радісну новину, з'явившись разом на прем'єрі в Нью-Йорку в неділю, 28 вересня, де Джезз продемонструвала помітно округлий животик.

Зірка фільму "Сам удома", а також серіалу "Спадкоємці" готується стати батьком втретє. Кіран і Джезз, які одружилися у 2013 році, вже виховують двох дітей: 6-річну доньку Кінсі Сіу та 4-річного сина Вайлдера Вульфа. Про це повідомило видання People.

Поява третьої дитини, видно, стала результатом тривалих "торгів" між подружжям. Актор, який не приховував свого бажання розширити сім'ю, регулярно використовував сцену під час отримання нагород як майданчик для жартівливих прохань до дружини.

Кіран Калкін та його дружина, модель Джезз Чартон Фото: Getty

Джезз Чартон, зі свого боку, відповідала на ці натяки з гумором та ставила чоловікові ультиматум, що став крилатим серед їхніх шанувальників: "Я подарую тобі чотирьох дітей, коли ти виграєш "Оскар".

Калкін здобув "Оскар" цього року в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" за фільм "Справжній біль" й не забув про "обіцянку" навіть під час тріумфальної промови.

Звертаючись до Джезз, яка сиділа в залі, актор вкотре публічно звернувся до дружини із закликом, який тепер отримав щасливе продовження: "Без тиску. Я тебе кохаю. Мені дуже шкода, що я це знову зробив. А давай візьмемося за цих дітей. Що ти скажеш?".

Кіран Калкін з дружиною чекають на появу третьої дитини Фото: Getty

Пізніше він розповів журналістам, що "вже деякий час" просить" у своєї дружини ще дітей.

"Джаз сказала: "Можливо, якщо ти виграєш "Еммі", — сміється він. — Я не згадував про це кілька місяців, а потім, коли виграв "Глобус", кажу їй: "Ти пам’ятаєш, що обіцяла?" А вона відповіла: "Що? Ні. Що я сказала? Цього не пам’ятаю. Я їй розповів, а потім вона все згадала".

На запитання, як би він назвав свою майбутню дитину, актор віджартувався, що "не назвав би її Еммі чи якимось іншим милим створінням".

