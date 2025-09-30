Фуллер из фильма "Один дома", оскароносный Киран Калкин, в третий раз станет отцом

42-летний голливудский актер Киран Калкин и его жена, модель Джезз Чартон, ждут рождения третьего ребенка. Пара подтвердила радостную новость, появившись вместе на премьере в Нью-Йорке в воскресенье, 28 сентября, где Джезз продемонстрировала заметно округлившийся животик.

Related video

Звезда фильма "Один дома" и сериала "Наследники" готовится стать отцом в третий раз. Киран и Джезз, которые поженились в 2013 году, уже воспитывают двоих детей: 6-летнюю дочь Кинси Сиу и 4-летнего сына Уайлдера Вульфа. Об этом сообщило издание People.

Появление третьего ребенка, по всей видимости, стало результатом длительных "торгов" между супругами. Актер, который не скрывал своего желания расширить семью, регулярно использовал сцену во время получения наград как площадку для шутливых просьб к жене.

Киран Калкин и его жена, модель Джезз Чартон Фото: Getty

Джезз Чартон, со своей стороны, отвечала на эти намеки с юмором и ставила мужу ультиматум, ставший крылатым среди их поклонников: "Я подарю тебе четырех детей, когда ты выиграешь "Оскар".

Калкин получил "Оскар" в этом году в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Настоящая боль" и не забыл об "обещании" даже во время триумфальной речи.

Обращаясь к Джезз, сидевшей в зале, актер в очередной раз публично обратился к жене с призывом, который теперь получил счастливое продолжение: "Без давления. Я тебя люблю. Мне очень жаль, что я это снова сделал. А давай возьмемся за этих детей. Что ты скажешь?".

Киран Калкин с женой ждут появления третьего ребенка Фото: Getty

Позже он рассказал журналистам, что "уже некоторое время "просит" у своей жены еще детей.

"Джаз сказала: "Возможно, если ты выиграешь "Эмми", — смеется он. — Я не вспоминал об этом несколько месяцев, а потом, когда выиграл "Глобус", говорю ей: "Ты помнишь, что обещала?" А она ответила: "Что? Нет. Что я сказала? Этого не помню. Я ей рассказал, а потом она все вспомнила".

На вопрос, как бы он назвал своего будущего ребенка, актер отшутился, что "не назвал бы его Эмми или каким-то другим милым созданием".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

85-летний Чак Норрис удивил своим внешним видом. Недавно он покорил калифорнийскую вершину высотой более трех километров.

Евгений Ламах мобилизовался в Вооруженные силы Украины и уже проходит базовую подготовку. Он известен по ролям в фильмах "Мирный-21" и "Круты 1918".

Кроме того, мы сообщали, что 33-летний музыкант и актер Андрей Нескубин погиб на войне.