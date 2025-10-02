"Теперь родители": у военного и автора известного канала на YouTube родился первый ребенок (фото)
Популярный YouTube-блогер Тайлер Андерсон опубликовал в своих соцсетях трогательную фотографию. Он сообщил, что у него родился первенец.
32-летний Алексей Шкробинец, которого многие знают под псевдонимом Тайлер Андерсон и по его YouTube-каналу Geek Journal, сообщил о рождении ребенка. Радостную новость он обнародовал 1 октября на своей странице в соцсети X.
Пока Шкробинец не раскрыл имя и пол малыша. Он лишь опубликовал милое фото — ручку новорожденного.
"Мы с Юлианой теперь родители", — коротко написал военный.
В комментариях под заметкой подписчики и друзья массово поздравляют Алексея и его жену Юлиану с пополнением в семье.
Что известно об Алексее Шкробинце
YouTube-канал Geek Journal появился в 2012 году благодаря Алексею Шкробинцу. На платформе он получил популярность благодаря обзорам украинских и мировых фильмов, а также новостям из мира кино. Сейчас на канал подписаны более 300 тысяч пользователей.
В апреле 2024 года Алексей объявил, что присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.
В сентябре того же года стало известно, что блогер женился. Его жена Юлиана также была вовлечена в создание и развитие Geek Journal.
