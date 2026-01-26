Відома українська спортсменка вперше стала мамою (фото)

Українська борчиня, призерка Олімпійських ігор Аліна Грушина-Акобія вперше стала мамою. Спортсменка повідомила про народження доньки у соцмережах, поділившись емоційним дописом.

Вона назвала появу дитини "найбільшою перемогою" та зізналася, що цей момент неможливо описати словами. Про це вона написала в Instagram.

Аліна Грушина-Акобія також подякувала лікарю за професіоналізм і людяність, зазначивши, що вибір фахівця став найкращим рішенням на цьому шляху.

Окремі слова вдячності борчиня адресувала своєму чоловікові — за підтримку від першої до останньої секунди.

Аліна Грушина-Акобія народила дитину Фото: Instagram

Стосунки Аліни Грушиної-Акобії

Аліна Грушина-Акобія, відома українська борчиня, перебуває у шлюбі з Олександром Грушиним. Він також є спортсменом, а саме призером чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби.

Аліна Грушина-Акобія і її чоловік Олександр Фото: Instagram

