Известная украинская спортсменка впервые стала мамой (фото)

Украинская борчиха, призер Олимпийских игр Алина Грушина-Акобия впервые стала мамой. Спортсменка сообщила о рождении дочери в соцсетях, поделившись эмоциональным сообщением.

Она назвала появление ребенка "самой большой победой" и призналась, что этот момент невозможно описать словами. Об этом она написала в Instagram.

Алина Грушина-Акобия также поблагодарила врача за профессионализм и человечность, отметив, что выбор специалиста стал лучшим решением на этом пути.

Отдельные слова благодарности борчиха адресовала своему мужу — за поддержку от первой до последней секунды.

Алина Грушина-Акобия родила ребенка Фото: Instagram

Отношения Алины Грушиной-Акобии

Алина Грушина-Акобия, известная украинская борчиха, состоит в браке с Александром Грушиным. Он также является спортсменом, а именно призером чемпионатов Европы по греко-римской борьбе.

Алина Грушина-Акобия и ее муж Александр Фото: Instagram

