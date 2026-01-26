Известная украинская спортсменка впервые стала мамой (фото)
Украинская борчиха, призер Олимпийских игр Алина Грушина-Акобия впервые стала мамой. Спортсменка сообщила о рождении дочери в соцсетях, поделившись эмоциональным сообщением.
Она назвала появление ребенка "самой большой победой" и призналась, что этот момент невозможно описать словами. Об этом она написала в Instagram.
Алина Грушина-Акобия также поблагодарила врача за профессионализм и человечность, отметив, что выбор специалиста стал лучшим решением на этом пути.
Отдельные слова благодарности борчиха адресовала своему мужу — за поддержку от первой до последней секунды.
Отношения Алины Грушиной-Акобии
Алина Грушина-Акобия, известная украинская борчиха, состоит в браке с Александром Грушиным. Он также является спортсменом, а именно призером чемпионатов Европы по греко-римской борьбе.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- 32-летний Алексей Шкробинец, которого многие знают под псевдонимом Тайлер Андерсон и по его YouTube-каналу Geek Journal, сообщил о рождении ребенка. Радостную новость он обнародовал 1 октября на своей странице в соцсети X.
- Бывший ведущий популярного проекта о путешествиях "Орел и решка" рассказал о пополнении в семье. Его жена Наталья родила дочь. Девочку назвали Марией.
Кроме того, бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и известный дизайнер Светлана Бевза поделились радостной новостью в первый день нового года. У супругов в 2026 родится третий ребенок.