Известная спортсменка впервые стала мамой: как назвали ребенка (фото)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась радостной новостью после рождения первенца. Спортсменка впервые показала дочь и раскрыла ее имя, которое выбрала вместе с мужем Михаилом Романчуком.

Призер мировых и европейских первенств опубликовала в Instagram нежное видео с новорожденным. На кадрах малышка лежит в розовом боди, однако лицо ребенка родители решили пока не показывать публике. В то же время Марина рассекретила, как назвали девочку.

"Наша безграничная любовь. Бех-Романчук Соня Михайловна", — подписала кадры Марина.

Спортсменка также обратилась к подписчикам со словами благодарности за теплые пожелания, которые семья получила после появления дочери.

"Спасибо от нашей семьи за сотни поздравлений. Я постараюсь всем ответить", — отметила новоиспеченная мамочка.

Марина Бех-Романчук родила дочь Фото: Instagram

