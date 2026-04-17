У Дніпрі осколок "Шахеда" влучив у телефон у руці чоловіка (фото)

Житель Дніпра, який опинився на вулиці під час чергового нальоту ворожих дронів на місто, дивом залишився цілим після того, як у його бік полетів осколок збитого "Шахеда".

Смертоносний шматок заліза потрапив у телефон дніпрянина, повідомляє Telegram-канал "ХДніпро"

"Район Братської: уламок після збиття. Другий день народження", — свідчить підпис під двома фото, на яких зображено пошкоджений смартфон.

Як видно на кадрах, удар припав більше на правий край телефону, проте пошкодив скло і саму цілісність апарата.

Також схоже на те, що без легких ушкоджень не обійшовся і сам власник ґаджета, оскільки на одному боці апарата видно сліди крові.

Фото: Соцсети

Як повідомляє Телеканал D1, у момент падіння уламка власник тримав гаджет у руках.

Дніпрян закликають не перебувати у відкритій місцевості під час повітряної загрози. Місто вже кілька діб атакують "Шахеди". Лише вчора внаслідок чергового удару загинуло п'ятеро людей, а 14 квітня внаслідок обстрілів жертвами стали стільки ж жителів міста.

Відео дня

