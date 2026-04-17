В Днепре осколок "Шахеда" попал в телефон в руке мужчины (фото)

Житель Днепра, который оказался на улице во время очередного налета вражеских дронов на город, чудом остался цел после того, как в его сторону полетел осколок сбитого "Шахеда".

Смертоносный кусок железа попал в телефон днепрянина, сообщает Telegram-канал "ХДніпро"

"Район Братской: обломок после сбития. Второй день рождения", — гласит подпись под двумя фото, на которых изображен поврежденный смартфон.

Как видно на кадрах, удар пришелся больше на правый край телефона, однако повредил стекло и саму целостность аппарата.

Также похоже на то, что без легких повреждений не обошелся и сам владелец гаджета, поскольку на одной стороне аппарата видны следы крови.

Фото: Соцсети

Как сообщает Телеканал D1, в момент падения обломка владелец держал гаджет в руках.

Днепрян призывают не находиться в открытой местности во время воздушной угрозы. Город уже несколько суток атакуют "Шахеды". Только вчера в результате очередного удара погибли пять человек, а 14 апреля в результате обстрелов жертвами стали столько же жителей города.

Відео дня

