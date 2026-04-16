В Днепре ударом ВС РФ уничтожен "Центр православной культуры", принадлежавший УПЦ МП

Российские оккупанты во время удара по Днепру полностью уничтожили один из домов. В этом здании находился "Центр православной культуры "Лествица".

Об уничтожении дома, где располагался центр, написал городской голова Борис Филатов. Он отметил, что этот культурный центр принадлежит московскому патриархату.

В том же здании были расположены библиотека и домашний храм Иоанна Лествичника.

"П***ки, когда запускали туда ракету, не могли этого не знать. Очень интересно будет какое-то заявление по этому поводу со стороны московских попов..." — отметил Филатов.

Что известно о Центре "Лествица"

На сайте организации указано, что "Центр православной культуры "Лествица" — "это благодатный миссионерский ковчег, который находится между миром и Церковью. Его цель — стать спасительным пристанищем для всех, кто ищет Бога, ведя их к Божьему храму, к тихой гавани "Горнего Иерусалима".

При центре также работает воскресная богословская школа.

Стоит отметить, что на странице Центра в Facebook до лета 2025 года поздравления с церковными праздниками выкладывались на русском языке. Сама страница также называется на русском. Однако с осени 2025 года "Лествица" решила выкладывать посты на украинском.

Сейчас в самом центре не комментировали удар по Днепру и уничтожение здания.

Атака на Днепр 16 апреля — что известно

Борис Филатов также сообщил о последствиях атаки на город. Так, известно о трех погибших и 30 пострадавших. Более десяти человек находятся в больницах.

Всего в Днепре изуродовано около 30 домов. По городу выбито около 2 тысяч окон, также повреждены два колледжа, две школы и амбулатория. Было попадание и в здание художественного музея.

"Были повреждения и транспортной инфраструктуры, сейчас их тоже устраняют. Коммунальщики убирают улицы. Это тысячи тонн мусора. Чтобы привести все в порядок понадобится несколько дней", — предупредил городской голова.

Обстрел Украины — детали удара 16 апреля

Обстрел Украины, в результате которого пострадала Одесса, а также Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, длился суммарно 32 часа. В течение этого времени россияне запустили 983 дрона различных типов, 20 ракет Х-101, 23 баллистических ракеты "Искандер-М", 5 крылатых ракет "Искандер-К". Инфографика с траекторией российских средств поражения, которые летели в ночь с 15 на 16 апреля, показывает, что Одессу атаковали с трех сторон — с севера, юга (от моря) и с востока (через Николаев и Херсон).

Отметим, Фокус писал об обстреле Украины в ночь на 16 апреля, когда под удар попали областные центры на юге и в центре страны. Под удар попал Киев: есть разрушения в Оболонском, Деснянском и других районах. Согласно предварительным данным военной администрации, погибли пять человек, среди них — двое охранников. Кроме столицы, было громко в Днепре, Запорожье и Харькове.