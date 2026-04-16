У Дніпрі ударом ЗС РФ знищено "Центр православної культури", що належав УПЦ МП

Російські окупанти під час удару по Дніпру повністю знищили один з будинків. У цій будівлі знаходився "Центр православної культури "Лествіца".

Про знищення будинку, де розташовувався центр, написав міський голова Борис Філатов. Він наголосив, що цей культурний центр належить московському патріархату.

У тій же будівлі були розташовані бібліотека та домашній храм Іоанна Лествічника.

"П***ки, коли запускали туди ракету, не могли цього не знати. Дуже цікаво буде якась заява стосовно цього приводу з боку московських попів…" — зазначив Філатов.

Що відомо про Центр "Лествіца"

На сайті організації зазначено, що "Центр православної культури "Лествіца" — "це благодатний місіонерський ковчег, який знаходиться між світом і Церквою. Його мета — стати спасительним притулком для всіх, хто шукає Бога, ведучи їх до Божого храму, до тихої гавані "Горнього Єрусалима".

При центрі також працює недільна богословна школа.

Варто зазначити, що на сторінці Центру у Facebook до літа 2025 року привітання з церковними святами викладалися російською мовою. Сама сторінка також називається російською. Однак з осені 2025 "Лествица" вирішила викладати пости українською.

Привітання зі святом Фото: Скриншот

Наразі в самому центрі не коментували удар по Дніпру та знищення будівлі.

Атака на Дніпро 16 квітня — що відомо

Борис Філатов також повідомив про наслідки атаки на місто. Так, відомо про трьох загиблих та 30 постраждалих. Понад десятеро людей перебувають у лікарнях.

Загалом у Дніпрі понівечено близько 30 будинків. По місту вибито близько 2 тисяч вікон.Також пошкоджені два коледжі, дві школи та амбулаторія. Було влучання і в будівлю художньому музею.

"Були пошкодження й транспортної інфраструктури, зараз їх теж усувають. Комунальники прибирають вулиці. Це тисячі тонн сміття. Аби привести все до ладу знадобиться декілька днів", — попередив міський голова.

Обстріл України — деталі удару 16 квітня

Обстріл України, внаслідок якого постраждала Одеса, а також Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, тривав сумарно 32 години. Протягом цього часу росіяни запустили 983 дрони різних типів, 20 ракет Х-101, 23 балістичних ракети "Іскандер-М", 5 крилатих ракет "Іскандер-К". Інфографіка з траєкторією російських засобів ураження, які летіли в ніч за 15 на 16 квітня, показує, що Одесу атакували з трьох боків — з півночі, півдня (від моря) та зі сходу (через Миколаїв та Херсон).

Зазначимо, Фокус писав про обстріл України в ніч на 16 квітня, коли під удар потрапили обласні центри на півдні та в центрі країни. Під удар потрапив Київ: є руйнування в Оболонському, Деснянському та інших районах. Згідно з попередніми даними військової адміністрації, загинуло п'ятеро людей, серед них — двоє охоронців. Крім столиці, було гучно у Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.