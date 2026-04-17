Вище фонового рівня майже у 2000 разів: в українки на кордоні знайшли радіоактивну купюру в $100
Українку, яка намагалася перевезти за кордон майже $10 тисяч, зупинили на прикордонному переході Медика. Жінка заявила, що хотіла купити авто.
У пачці доларів виявили купюру, рівень радіації якої в кілька сотень разів перевищував природний фоновий рівень, повідомила Прикордонна служба Польщі. Це з'ясувалося в результаті радіометричного огляду, який є одним зі встановлених законом обов'язків прикордонної служби і проводиться на кордоні постійно.
Коли 54-річна громадянка України пройшла через радіометричний пункт, спрацював сигнал, що вказує на значний рівень радіації, який перевищує порогове значення.
Відповідно до процедури, співробітники прикордонної служби відокремили пасажирку для детального огляду. З'ясувалося, що жінка перевозила в багажі $9900. Перевірка за допомогою мобільного обладнання засвідчила, що одна з банкнот мала рівень радіації в 1905 разів вищий за фоновий рівень.
Рівень радіації виявився ізотопом, що використовують у медицині.
Співробітники прикордонної служби вилучили купюру в спеціально відведеному контейнері і проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергії.
За словами жінки, гроші призначалися для купівлі автомобіля. З міркувань безпеки їй відмовили у в'їзді і відправили назад в Україну.
Польські прикордонники зазначають, що це не перший такий випадок. У грудні минулого року поляк перевозив значну суму валюти з України. У той час у 100-доларовій купюрі також було виявлено значне перевищення допустимого рівня радіації, і чоловіка розвернули назад.
