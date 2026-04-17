Вище фонового рівня майже у 2000 разів: в українки на кордоні знайшли радіоактивну купюру в $100

Українку, яка намагалася перевезти за кордон майже $10 тисяч, зупинили на прикордонному переході Медика. Жінка заявила, що хотіла купити авто.

У пачці доларів виявили купюру, рівень радіації якої в кілька сотень разів перевищував природний фоновий рівень, повідомила Прикордонна служба Польщі. Це з'ясувалося в результаті радіометричного огляду, який є одним зі встановлених законом обов'язків прикордонної служби і проводиться на кордоні постійно.

Коли 54-річна громадянка України пройшла через радіометричний пункт, спрацював сигнал, що вказує на значний рівень радіації, який перевищує порогове значення.

Рівень радіації купюри виявився в 1905 разів вищим за фоновий Фото: Штаб пограничной службы Польши

Відповідно до процедури, співробітники прикордонної служби відокремили пасажирку для детального огляду. З'ясувалося, що жінка перевозила в багажі $9900. Перевірка за допомогою мобільного обладнання засвідчила, що одна з банкнот мала рівень радіації в 1905 разів вищий за фоновий рівень.

Рівень радіації виявився ізотопом, що використовують у медицині.

Купюру в українки вилучили, а її саму розвернули додому Фото: Штаб пограничной службы Польши

Співробітники прикордонної служби вилучили купюру в спеціально відведеному контейнері і проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергії.

За словами жінки, гроші призначалися для купівлі автомобіля. З міркувань безпеки їй відмовили у в'їзді і відправили назад в Україну.

Польські прикордонники зазначають, що це не перший такий випадок. У грудні минулого року поляк перевозив значну суму валюти з України. У той час у 100-доларовій купюрі також було виявлено значне перевищення допустимого рівня радіації, і чоловіка розвернули назад.

