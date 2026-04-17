Выше фонового уровня почти в 2000 раз: у украинки на границе нашли радиоактивную купюру в $100

Украинку, которая пыталась перевезти за границу почти $10 тысяч, остановили на пограничном переходе Медыка. Женщина заявила, что хотела купить авто.

В пачке долларов обнаружили купюру, уровень радиации которой в несколько сотен раз превышал естественный фоновый уровень, сообщила Пограничная служба Польши. Это выяснилось в результате радиометрического досмотра, который является одной из установленных законом обязанностей пограничной службы и проводится на границе постоянно.

Когда 54-летняя гражданка Украины прошла через радиометрический пункт, сработал сигнал, указывающий на значительный уровень радиации, превышающий пороговое значение.

Уровень радиации купюры оказался в 1905 раз выше фонового Фото: Штаб пограничной службы Польши

В соответствии с процедурой, сотрудники пограничной службы отделили пассажирку для детального осмотра. Выяснилось, что женщина перевозила в багаже $​​9900. Проверка с помощью мобильного оборудования показала, что одна из банкнот имела уровень радиации в 1905 раз выше фонового уровня.

Уровень радиации оказался изотопом, используемым в медицине.

Купюру у украинки изъяли, а ее саму развернули домой Фото: Штаб пограничной службы Польши

Сотрудники пограничной службы изъяли купюру в специально отведенном контейнере и проконсультировались с Национальным агентством по атомной энергии.

По словам женщины, деньги предназначались для покупки автомобиля. По соображениям безопасности ей отказали во въезде и отправили обратно в Украину.

Польские пограничники отмечают, что это не первый такой случай. В декабре прошлого года поляк перевозил значительную сумму валюты из Украины. В то время в 100-долларовой купюре также было обнаружено значительное превышение допустимого уровня радиации, и мужчину развернули обратно.

