Выше фонового уровня почти в 2000 раз: у украинки на границе нашли радиоактивную купюру в $100
Украинку, которая пыталась перевезти за границу почти $10 тысяч, остановили на пограничном переходе Медыка. Женщина заявила, что хотела купить авто.
В пачке долларов обнаружили купюру, уровень радиации которой в несколько сотен раз превышал естественный фоновый уровень, сообщила Пограничная служба Польши. Это выяснилось в результате радиометрического досмотра, который является одной из установленных законом обязанностей пограничной службы и проводится на границе постоянно.
Когда 54-летняя гражданка Украины прошла через радиометрический пункт, сработал сигнал, указывающий на значительный уровень радиации, превышающий пороговое значение.
В соответствии с процедурой, сотрудники пограничной службы отделили пассажирку для детального осмотра. Выяснилось, что женщина перевозила в багаже $9900. Проверка с помощью мобильного оборудования показала, что одна из банкнот имела уровень радиации в 1905 раз выше фонового уровня.
Уровень радиации оказался изотопом, используемым в медицине.
Сотрудники пограничной службы изъяли купюру в специально отведенном контейнере и проконсультировались с Национальным агентством по атомной энергии.
По словам женщины, деньги предназначались для покупки автомобиля. По соображениям безопасности ей отказали во въезде и отправили обратно в Украину.
Польские пограничники отмечают, что это не первый такой случай. В декабре прошлого года поляк перевозил значительную сумму валюты из Украины. В то время в 100-долларовой купюре также было обнаружено значительное превышение допустимого уровня радиации, и мужчину развернули обратно.
