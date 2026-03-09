Через границу на мотодельтаплане: украинец незаконно перелетел в Румынию

Румынские пограничники обнаружили 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек государственную границу Румынии на небольшом самолете. После приземления его задержали пограничники, а правоохранители открыли уголовное производство.

Необычный инцидент произошел на границе Украины и Румынии — 31-летний мужчина добрался до соседней страны по воздуху на мотодельтаплане в воскресенье утром в селе Фретауци Веки, сообщает сайт Digi24.

На место происшествия выехали пограничники из этого района, а также экипажи полиции. Мужчину доставили в штаб-квартиру сектора пограничной полиции района Викову-де-Сус для дальнейшего расследования.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело за совершение преступлений "мошенническое пересечение государственной границы", а также за "управление воздушным судном человеком, не имеющим необходимых документов, удостоверяющих личность".

По словам журналистов Digi24, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, десятки украинцев незаконно пересекли границу с Румынией. Многие из них для того, чтобы попасть в Румынию, рискуют своей жизнью в горных районах.

Напомним, что командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов рассказывал, что типичными бойцами штурмового подразделения в последние годы часто становятся уклонисты. В то же время после попадания на фронт и прохождения подготовки многие из них существенно меняют свои взгляды. По словам военного, часть таких бойцов со временем проявляет себя как эффективные воины.

Ранее мы также информировали, что блогер Владислав Смирнов раскритиковал законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Он назвал эту инициативу "законом о страхе". По его мнению, документ не будет способствовать мобилизации и не приблизит победу. Наоборот, он может нанести вред государству и ударить по достоинству граждан. Он также превращает политику власти на давление вместо диалога с обществом.