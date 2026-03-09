Через кордон на мотодельтаплані: українець незаконно перелетів до Румунії

Румунські прикордонники виявили 31-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон Румунії на невеликому літаку. Після приземлення його затримали прикордонники, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Незвичайний інцидент стався на кордоні України та Румунії — 31-річний чоловік дістався сусідньої країни повітрям на мотодельтаплані в неділю вранці в селі Фретауці Векі, повідомляє сайт Digi24.

На місце події виїхали прикордонники з цього району, а також екіпажі поліції. Чоловіка доставили до штаб-квартири сектору прикордонної поліції району Вікову-де-Сус для подальшого розслідування.

Проти чоловіка було порушено кримінальну справу за скоєння злочинів "шахрайський перетин державного кордону", а також за "керування повітряним судном людиною, яка не має необхідних документів, що посвідчують особу".

За словами журналістів Digi24, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, десятки українців незаконно перетнули кордон з Румунією. Багато з них задля того, щоб попасти в Румунію, ризикують своїм життям у гірських районах.

Нагадаємо, що командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов розповідав, що типовими бійцями штурмового підрозділу останніми роками часто стають ухилянти. Водночас після потрапляння на фронт і проходження підготовки багато з них суттєво змінюють свої погляди. За словами військового, частина таких бійців з часом проявляє себе як ефективні воїни.

Раніше ми також інформували, що блогер Владислав Смирнов розкритикував законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону. Він назвав цю ініціативу "законом про страх". На його думку, документ не сприятиме мобілізації та не наблизить перемогу. Навпаки, він може завдати шкоди державі та вдарити по гідності громадян. Він також перетворює політику влади на тиск замість діалогу з суспільством.