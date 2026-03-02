Путешествие в Молдову не сложилось: под платком бабушки на границе оказался мужчина

В пункте пропуска "Новые Трояны" в Одесской области пограничники разоблачили попытку незаконной переправки через границу мужчины призывного возраста. 30-летнего гражданина пытались вывезти в Молдову под видом 71-летней женщины, закутав его в платок и женскую одежду.

На границе с Молдовой пограничники Измаильского отряда пресекли попытку незаконной переправки мужчины призывного возраста, сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, 2 марта. Инцидент произошел в пункте пропуска "Новые Трояны", куда на автомобиле прибыла местная жительница вместе с пассажирами.

Скриншот из видео Госпогранслужбы

"Во время прохождения паспортного контроля внимание пограничников привлекла женщина, указанная в документах как лицо 1954 года рождения. Она была закутана в платок и избегала общения с правоохранителями. Зато за нее отвечала водитель, утверждая, что это ее знакомая", — отметили в Госпогранслужбе.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. В отношении водителя пограничники направили сообщение в Нацполицию. Ей инкриминируют незаконную переправку через госграницу.

Відео дня

Скриншот из видео Госпогранслужбы

Напомним, что советник Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов признал несовершенство действующей системы работы с рекрутами из-за рубежа, которые хотят вступить в ряды ВСУ. По его словам, Украине необходимо развивать эффективные пункты рекрутинга за рубежом и активнее привлекать иностранцев.

Ранее мы также информировали, что в соцсетях появляются видео с задержаниями уклонистов представителями ТЦК и СП. Начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснил, что административное задержание лиц, нарушающих правила воинского учета, может осуществляться исключительно полицией.