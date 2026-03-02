Подорож до Молдови не склалася: під хусткою бабці на кордоні виявився чоловік

У пункті пропуску "Нові Трояни" на Одещині прикордонники викрили спробу незаконного переправлення через кордон чоловіка призовного віку. 30-річного громадянина намагалися вивезти до Молдови під виглядом 71-річної жінки, закутавши його в хустку та жіночий одяг.

На кордоні з Молдовою прикордонники Ізмаїльського загону зупинили спробу незаконного переправлення чоловіка призовного віку, повідомили в Держприкордонслужбі у понеділок, 2 березня. Інцидент стався у пункті пропуску "Нові Трояни", куди автомобілем прибула місцева жителька разом із пасажирами.

Скріншот із відео Держприкордонслужби

"Під час проходження паспортного контролю увагу прикордонників привернула жінка, зазначена у документах як особа 1954 року народження. Вона була закутана в хустку та уникала спілкування з правоохоронцями. Натомість за неї відповідала водійка, стверджуючи, що це її знайома", — зазначили у Держприкордонслужбі.

Стосовно чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Щодо водійки прикордонники направили повідомлення до Нацполіції. Їй інкримінують незаконне переправлення через держкордон.

Скріншот із відео Держприкордонслужби

Нагадаємо, що радник Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов визнав недосконалість чинної системи роботи з рекрутами із-за кордону, які хочуть вступити до лав ЗСУ. За його словами, Україні необхідно розвивати ефективні пункти рекрутингу за кордоном і активніше залучати іноземців.

Раніше ми також інформували, що в соцмережах з’являються відео із затриманнями ухилянтів представниками ТЦК та СП. Начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін пояснив, що адміністративне затримання осіб, які порушують правила військового обліку, може здійснюватися виключно поліцією.