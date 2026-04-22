Підозрюваний у вбивстві Фаріон намагався вчинити суїцид у залі суду (відео)

В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, намагався повіситися просто в залі суду на футболці.

Інцидент стався 22 квітня в Шевченківському суді Львова, де відбувається засідання у справі, а кадри опублікував канал "Новини. LIVE".

У суді Зінченко, який заперечує свою провину в убивстві, заявив, що з 17 квітня голодує, мотивуючи це тим, що порушуються його конституційні права. Зокрема, йому відмовляють у задоволенні клопотань, які забезпечують його право на захист.

"Я взагалі голодую з 17 числа, але це була п'ятниця, потім субота і неділя, тобто ці дні не фіксували, що я голодую. Тому я прошу сьогодні відкласти судове засідання, тому що я почуваюся вкрай погано. Через стан здоров'я я не міг ні підготувати клопотання, ні до дебатів я не готовий (...) скидаю плюс-мінус по кілограму. Я просто... говорити-то я можу, але думки зв'язати нормально не можу", — сказав Зінченко.

Як пише "Суспільне", під час спілкування з журналістами юнак ще раз пояснив своє рішення оголосити голодування:

"Оголосив тому, що я вважаю дуже дивним рішення, коли я заявляю про алібі і кажу, що давайте його дивитись у суді, я хочу, щоб суспільство бачило, що в мене є алібі, а суд каже, що ми цього дивитись не будемо. у телефоні є активність тоді-то і тоді і я хочу це дослідити".

Він додав, що поки розмірковує, давати свідчення чи ні, але зараз він не в тому стані, щоб це робити. Пізніше він відмовився це робити.

Незважаючи на його заяви, суд перейшов до дебатів.

4 травня 2026 року спливає термін запобіжного заходу Зінченку у вигляді тримання під вартою, і прокурор Дмитро Петльований клопоче про його продовження без застави, хоча захист підсудного просив домашній арешт.

Зрештою суд задовольнив вимогу прокурора і залишив Зінченка під вартою ще на 60 діб, до 21 червня.

Нагадаємо, Ірину Фаріон було смертельно поранено ввечері 19 липня 2024 року. Колишня депутатка та мовознавиця Фаріон померла в лікарні після отримання важкого поранення в голову.

Замах стався на вул. Масарика у Львові. Там останні дні перед убивством мовознавця місцеві мешканці помічали дивно вбраного юнака.

Незабаром поліція затримала В'ячеслава Зінченка, якому інкримінують умисне вбивство.

Під час засідання 9 квітня 2025 року жінка, яка прийшла підтримати обвинуваченого Зінченка, звинуватила доньку Фаріон у вбивстві власної матері.

Зі свого боку адвокати підозрюваного в убивстві стверджують, що в їхньому розпорядженні є відео, на якому одночасно нібито видно одразу "двох Зінченків", що, на їхню думку, є свідченням на користь підзахисного.