Подозреваймый в убийстве Фарион пытался совершить суицид в зале суда (видео)

Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион, пытался повеситься прямо в зале суда на футболке.

Инцидент произошел 22 апреля в Шевченковском суде Львова, где проходит заседание по делу, а кадры опубликовал канал "Новини. LIVE".

В суде Зинченко, который отрицает свою вину в убийстве, заявил, что с 17 апреля голодает, мотивируя это тем, что нарушаются его конституционные права. В частности, ему отказывают в удовлетворении ходатайств, обеспечивающих его право на защиту.

"Я вообще голодаю с 17 числа, но это была пятница, потом суббота и воскресенье, то есть эти дни не фиксировали, что я голодаю. Поэтому я прошу сегодня отложить судебное заседание, потому что я чувствую себя крайне плохо. Из-за состояния здоровья я не мог ни подготовить ходатайство, ни к дебатам я не готов (…) сбрасываю плюс-минус по килограмму. Я просто… говорить-то я могу, но мнение связать нормально не могу", — сказал Зинченко.

Как пишет "Суспільне", во время общения с журналистами юноша еще раз объяснил свое решение объявить голодовку:

"Объявил потому, что я считаю очень странным решение, когда я заявляю об алиби и говорю, что давайте его смотреть в суде, я хочу, чтобы общество видело, что у меня есть алиби, а суд говорит, что мы этого смотреть не будем. в телефоне есть активность тогда-то и тогда и я хочу это исследовать".

Он добавил, что пока размышляет, давать показания или нет, но сейчас он не в том состоянии, чтобы это делать. Позже он отказался это делать.

Несмотря на его заявления, суд перешел к дебатам.

4 мая 2026 года истекает срок меры пресечения Зинченко в виде содержания под стражей, и прокурор Дмитрий Петлеванный ходатайствует о его продлении без залога, хотя защита подсудимого просила домашний арест.

В конце концов суд удовлетворил требование прокурора и оставил Зинченко под стражей еще на 60 суток, до 21 июня.

Напомним, Ирина Фарион была смертельно ранена вечером 19 июля 2024 года. Бывший депутат и языковед Фарион умерла в больнице после получения тяжелого ранения в голову.

Покушение произошло на ул. Масарика во Львове. Там последние дни перед убийством языковеда местные жители замечали странно одетого юношу.

Вскоре полиция задержала Вячеслава Зинченко, которому инкриминируют умышленное убийство.

Во время заседания 9 апреля 2025 года женщина, которая пришла поддержать обвиняемого Зинченко, обвинила дочь Фарион в убийстве собственной матери.

В свою очередь адвокаты подозреваемого в убийстве утверждают, что в их распоряжении есть видео, на котором одновременно якобы видно сразу "двух Зинченко", что, по их мнению, является свидетельством в пользу подзащитного.