Розлучили з матір'ю та сестрами: Італія незаконно віддала на усиновлення українську дитину

Суд у справах неповнолітніх італійського міста Лечче (регіон Апулья) ухвалив рішення про усиновлення української дитини іноземними громадянами.

При цьому мати дитини жива і не позбавлена батьківських прав, а батько значиться зниклим безвісти на фронті, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, дитина, громадянин України, була евакуйована в Італію 2022 року. Він нагадав, що евакуація — це тимчасовий захист.

Лубінець наголосив, що в Україні діє мораторій на міждержавне усиновлення. Така заборона зумовлена війною, щоб захистити евакуйованих і вимушено переміщених українських дітей, батьки яких захищають країну або зникли безвісти за особливих обставин.

"Це рішення грубо порушує міжнародні стандарти захисту прав дитини. Адже пріоритет один — збереження дитини в її сім'ї та державі народження. Але в цьому конкретному випадку італійський суд не тільки проігнорував мораторій, а й факт наявності у дитини сім'ї: мами і сестер!" — обурений омбудсмен.

Відео дня

Чиновник додав, що за фактом італійський суд залишив поза увагою реальну участь батьків у справі, обмежившись формальним визнанням їхньої "заочної присутності", включно з батьком:

"Ба більше, дитину розлучили зі своїми рідними сестрами, які вже повернулися в Україну. Це свідоме руйнування сім'ї, порушення права дитини на збереження сімейних зв'язків, ігнорування міжнародного права".

Уповноважений із прав людини констатує, що окрім цього рішенню італійського суду передували системні порушення: відсторонення українських законних представників, призначення іноземних опікунів, обмеження доступу українських дипломатів до дітей.

"Системні проблеми ми фіксуємо в таких країнах, як Німеччина і Швейцарія", — написав він.

Позиція української сторони безальтернативна: негайне оскарження рішення суду, неприпустимість усиновлення українських дітей іноземцями, повернення дитини матері в Україну. Так само діти, яких евакуювали за кордон, мають бути повернуті в Україну.

"Направив лист реагування до Прем'єр-міністра України з метою невідкладного вжиття заходів щодо возз'єднання сім'ї, повернення всіх українських дітей на Батьківщину! Окремо в листі наголошено на долученні до цього випадку інших державних відомств, зокрема й Міністерства закордонних справ України", — запевнив чиновник. Він також звернувся до низки європейських інституцій та чиновників у ЄС.

Нагадаємо, на початку квітня сімох українських дітей повернули з тимчасово окупованих територій. Їм від 13 до 17 років.

Восени 2025 року вісім українських дітей повернулися до своїх родин після втручання першої леді США Меланії Трамп. Про це вона повідомила під час брифінгу в Білому домі, зазначивши, що між Вашингтоном і Москвою відкрито канал зв'язку з гуманітарних питань