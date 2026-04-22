Разлучили с матерью и сестрами: Италия незаконно отдала на усыновление украинского ребенка

Суд по делам несовершеннолетних итальянского города Лечче (регион Апулья) принял решение об усыновлении украинского ребенка иностранными гражданами.

При этом мать ребенка жива и не лишена родительских прав, а отец числится пропавшим без вести на фронте, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, ребенок, гражданин Украины, был эвакуирован в Италию в 2022 году. Он напомнил, что эвакуация — это временная защита.

Лубинец подчеркнул, что в Украине действует мораторий на межгосударственное усыновление. Такой запрет обусловлен войной, чтобы защитить эвакуированных и вынужденно перемещенных украинских детей, родители которых защищают страну или пропали без вести при особых обстоятельствах.

"Это решение грубо нарушает международные стандарты защиты прав ребенка. Ведь приоритет один – сохранение ребенка в его семье и государстве рождения. Но в этом конкретном случае итальянский суд не только проигнорировал мораторий, но и факт наличия у ребенка семьи: мамы и сестер!" — возмущен омбудсмен.

Відео дня

Чиновник добавил, что по факту итальянский суд оставил без внимания реальное участие родителей в деле, ограничившись формальным признанием их "заочного присутствия", включая отца:

"Более того, ребенок был разлучен со своими родными сестрами, уже возвращенными в Украину. Это сознательное разрушение семьи, нарушение права ребенка на сохранение семейных связей, игнорирование международного права".

Уполномоченный по правам человека констатирует, что кроме этого решения итальянского суда предшествовали системные нарушения: отстранение украинских законных представителей, назначение иностранных опекунов, ограничение доступа украинских дипломатов к детям.

"Системные проблемы мы фиксируем в таких странах, как Германия и Швейцария", — написал он.

Позиция украинской стороны безальтернативна: немедленое обжалование решения суда, недопустимость усыновления украинских детей иностранцами, возвращение ребенка матери в Украину. Таже дети, которых эвакуировали за границу, должны быть возвращены в Украину.

"Направил письмо реагирования к Премьер-министру Украины с целью безотлагательного принятия мер по воссоединению семьи, возвращению всех украинских детей на Родину! Отдельно в письме отмечено приобщение к этому случаю других государственных ведомств, в том числе Министерства иностранных дел Украины", — заверил чиновник. Он также обратился в ряд европейских институций и к чиновникам в ЕС.

Напомним, в начале апреля семерых украинских детей вернули с временно оккупированных территорий. Им от 13 до 17 лет.

Осенью 2025 года восемь украинских детей вернулись в свои семьи после вмешательства первой леди США Мелании Трамп. Об этом она сообщила во время брифинга в Белом доме, отметив, что между Вашингтоном и Москвой открыт канал связи по гуманитарным вопросам