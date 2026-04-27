Побратими розповіли про поранення Буданова: "Просив залишити його і йти"

Глава Офісу президента Кирило Буданов особисто брав участь у бойових операціях і кілька разів був поранений.

Перше поранення Буданов дістав на початку березня 2015 року, коли у складі "Групи 40" Головного управління розвідки на сході України полював на комплекс радіоелектронної боротьби окупантів "Красуха", пише "Бабель".

Росіяни використовували "Красуху" на окупованих територіях на сході та періодично переміщували її. Розвідники не встигли вразити її до перидослокації.

На зворотному шляху в районі Горлівки ГУРівці потрапили на мінне поле. Унаслідок вибуху трьох членів групи поранило, і Буданов був серед них. Оскільки потрібно було швидко йти, Буданов попросив залишити його, однак побратими цього не зробили.

"Ми розмотали його, подивилися, заклеїли рану, вкололи знеболювальне, підняли і пішли. Сховалися на висоті, а туди, де все сталося, вже приїхав КамАЗ із противником, шукали нас, бігали, але переслідувати побоялися", — розповів один зі співрозмовників видання, який був у тій групі.

Коли противник поїхав, розвідники спустилися до своїх і передали поранених медикам, які госпіталізували їх до районної лікарні. У Буданова в шиї був осколок, який йому змогли витягти тільки в Дніпрі під час операції.

Друге поранення Буданов отримав у день народження своєї дружини Мар'яни. Їй зателефонували зі "швидкої".

"Він мені дзвонить, а я чую, там якийсь шум на фоні. Питаю: "Ви там уже почали святкувати мій день народження?" А він сміється і так легко каже, що його поранили і везуть у лікарню. Ще жартома рахував, чи всі пальці в нього на місці. Усе спокійно, буденно, його ніщо не може вивести з рівноваги", — згадує вона.

У грудні 2016 року під час чергового завдання Буданова поранили втретє. Тоді куля роздробила йому лікоть правої руки. Після 20 операцій його друг Роман Машовець домовився, щоб реабілітацію Буданов проходив в одному з найкращих військових госпіталів США Walter Reed National Military Medical Center. Лікування покривала американська сторона, харчування та проживання — приватні донори, гроші збирав і Машовець. У США Буданов і Машовець, який супроводжував і допомагав йому, прибули тільки через півроку після поранення.

На цьому фото видно шрам від поранення на руці Кирила Буданова Фото: Facebook ГУР

У 2023 році він розповідав журналістам NV, що під час вибуху на мінному полі осколок міни потрапив під серце.

"Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений. Поранення важке, але в принципі жити можна", — говорив Буданов. Тоді він не уточнював, коли саме отримав це поранення.

Співрозмовники "Бабеля" розповіли про легенду, що нібито ворожка передбачила Буданову, що він не загине в бою, а помре своєю смертю. Сам же він має намір дожити до 90 років.

