Побратимы рассказали о ранении Буданова: "Просил оставить его и уходить"

Глава Офиса президента Киирилл Буданов лично принимал участие в боевых операциях и несколько раз был ранен.

Первое ранение Буданов получил в начале марта 2015 года, когда в составе "Группы 40" Главного управления разведки на востоке Украины охотился на комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов "Красуха", пишет "Бабель".

Россияне использовали "Красуху" на оккупированных территориях на востоке и периодически перемещали ее. Разведчики не успели поразить ее до перидослокации.

На обратном пути в районе Горловки ГУРовцы попали на минное поле. В результате взрыва троих членов группы ранило, и Буданов был среди них. Поскольку нужно было быстро уходить, Буданов попросил оставить его, однако побратимы этого не сделали.

Відео дня

"Мы размотали его, посмотрели, заклеили рану, укололи обезболивающее подняли и ушли. Укрылись на высоте, а туда, где все произошло, уже приехал КамАЗ с противником, искали нас, бегали, но преследовать побоялись", — рассказал один из собеседников издания, который был в той группе.

Когда противник уехал, разведчики спустились к своим и передали раненых медикам которые госпитализировали их в районную больницу. У Буданова в шее был осколок, который ему смогли извлечь только в Днепре в ходе операции.

Второе ранение Буданов получил в день рождения своей жены Марьяны. Ей позвонили со "скорой".

"Он мне звонит, а я слышу, там какой-то шум на фоне. Спрашиваю: "Вы там уже начали праздновать мой день рождения?" А он смеется и так легко говорит, что его ранили и везут в больницу. Еще в шутку считал, все ли пальцы у него на месте. Все спокойно, обыденно, его ничто не может вывести из равновесия", — вспоминает она.

В декабре 2016 года во время очередного задания Буданова ранили в третий раз. Тогда пуля раздробила ему локоть правой руки. После 20 операций его друг Роман Машовец договорился, чтобы реабилитацию Буданов проходил в одном из лучших военных госпиталей США Walter Reed National Military Medical Center. Лечение покрывала американская сторона, питание и проживание — частные доноры, деньги собирал и Машовец. В США Буданов и сопровождавший и помогавший ему Машовец прибыли только через полгода после ранения.

На этом фото виден шрам от ранения на руке Кирилла Буданова Фото: Facebook ГУР

В 2023 году он рассказывал журналистам NV, что во время взрыва на минном поле осколок мины попал под сердце.

"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — говорил Буданов. Тогда он не уточнял, когда именно получил это ранение.

Собеседники "Бабеля" рассказали о легенде, что якобы гадалка предсказала Буданову, что он не погибнет в бою, а умрет своей смертью. Сам же он намерен дожить до 90 лет.

На прошлой неделе во время Киевского форума по безопасности Кирилл Буданов заявил, что Киев, чтобы усилить свои позиции на переговорах и на фронте, готовит технологический "сюрприз" для российских оккупантов.

Он также повторил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки или компромиссы, которые не соответствуют национальным интересам страны.

Напомним, Буданов заявил, что Украина нуждается в продолжении принудительной мобилизации, ведь это критически важно для сохранения государства.

Также Буланов констатировал, что в Украине кроме проблемы с мобилизацией есть проблема с единством.