"Со слабыми никто в мире дела не имеет": Украина готовит "сюрприз" для РФ на фронте, — Буданов

Украина не пойдет на территориальные уступки или компромиссы, которые не соответствуют национальным интересам.

Киев, чтобы усилить свои позиции на переговорах и на фронте, готовит технологический "сюрприз" для российских оккупантов. Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время Киевского форума по безопасности, говорится на его странице в Facebook.

По его словам, успех на поле боя дает сильную позицию на переговорах, потому что "со слабыми никто в мире дела не имеет".

"Со слабыми никто в мире дела не имеет, а международное право без силы не работает. Чтобы достичь успеха в переговорах, мы должны быть сильными на поле боя и объединенными в тылу", — заявил Буданов.

Также Кирилл Буданов отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки или компромиссы, которые не соответствуют национальным интересам страны.

"Наши красные линии остаются неизменными: мы не признаем никаких территориальных потерь и не собираемся торговать собственной землей", — сказал он.

В качестве примера сильной украинской позиции, он привел действие "нефтяных санкций" Украины, которые не только истощают ресурсы агрессора, но и окончательно разрушают имидж России как надежного энергопоставщика в мире.

"Наша цель понятна — лишить врага ресурсов для ведения войны", — признался он.

Технологический прорыв на фронте

Кирилл Буданов также отметил, что война перешла в новую фазу. По его словам, теперь увеличение количества дронов уже не дает значительного результата. Ведь обе стороны достигли лимита в использовании этих существующих технологий. Поэтому теперь приближается эпоха полной интеграции искусственного интеллекта.

"Следующий этап — полная интеграция искусственного интеллекта. Нам нужен переход к автономным системам, которые способны самостоятельно идентифицировать цели и маневрировать. Такие наработки у Украины уже есть, и совсем они скоро станут сюрпризом для врага", — сказал руководитель ОП.

Также Кирилл Буданов заявил, что Украина нуждается в продолжении принудительной мобилизации, ведь это критически важно для сохранения государства. В то же время необходимо реформировать бесчеловечное отношение к людям во время принудительного привода ВСУ. Он пояснил, что единственное, что можно реформировать — не факт принудительного привода в армию, а отношение к людям.

Ранее Буданов заявил, что в Украине кроме проблемы с мобилизацией есть проблема с единством, ведь "у нас герой и кто воюет, и кто послал на три буквы ТЦК".