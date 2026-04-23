"Зі слабкими ніхто у світі справи не має": Україна готує "сюрприз" для РФ на фронті, — Буданов

Україна не піде на територіальні поступки чи компроміси, які не відповідають національним інтересам.

Київ, щоб посилити свої позиції на переговорах та на фронті, готує технологічний "сюрприз" для російських окупантів. Таку заяву зробив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час Київського безпекового форуму, йдеться на його сторінці у Facebook.

За його словами, успіх на полі бою дає сильну позицію на переговорах, бо "із слабкими ніхто у світі справи не має".

"Зі слабкими ніхто у світі справи не має, а міжнародне право без сили не працює. Щоб досягти успіху в перемовинах, ми маємо бути сильними на полі бою та об’єднаними в тилу", — заявив Буданов.

Також Кирило Буданов зазначив, що Україна не збирається йти територіальні поступки чи компроміси, що не відповідають національним інтересам країни.

"Наші червоні лінії залишаються незмінними: ми не визнаємо жодних територіальних втрат і не збираємося торгувати власною землею", — сказав він.

Як приклад сильної української позиції, він навів дію "нафтових санкцій" України, які не тільки виснажують ресурси агресора, а й остаточно руйнують імідж Росії як надійного енергопостачальника у світі.

"Наша мета зрозуміла – позбавити ворога ресурсів для ведення війни", — зізнався він.

Технологічний прорив на фронті

Кирило Буданов також відзначив, що війна перейшла у нову фазу. За його словами, тепер збільшення кількості дронів уже не дає значного результату. Адже обидві сторони досягли ліміту у використанні цих існуючих технологій. Тож тепер наближається епоха повної інтеграції штучного інтелекту.

"Наступний етап – повна інтеграція штучного інтелекту. Нам потрібен перехід до автономних систем, які здатні самостійно ідентифікувати цілі та маневрувати. Такі напрацювання в України вже є, і зовсім вони скоро стануть сюрпризом для ворога", — сказав керівник ОП.

Також Кирило Буданов заявив, що Україна потребує продовження примусової мобілізації, адже це є критично важливим для збереження держави. Водночас необхідно реформувати нелюдське ставлення до людей під час примусового приводу ЗСУ. Він пояснив, що єдине, що можна реформувати — не факт примусового приводу до армії, а ставлення до людей.

Також раніше Буданов розповів про те, що в процесі перемовин з Росією питання передачі територій є червоною лінією. Водночас він наголосив, що Україна має залишатися сильною.

Раніше Буданов заявив, що в Україні крім проблеми з мобілізацією є проблема з єдністю, адже "у нас герой і хто воює, і хто послав на три букви ТЦК".