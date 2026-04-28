Місяць до літа: у Києві пішов сніг, якою буде погода весь тиждень (відео)

28 квітня в Києві зафіксували сніг. У місті зберігається не по-весняному холодна погода.

Відповідні кадри публікують місцеві Telegram-канали, а очевидці констатують, що зима цьогоріч сильно затягнулася.

Сніг довго не затримується і швидко тане. Зазначимо, що подібні опади в Києві спостерігали і напередодні.

Найближчими днями погода не потішить жителів столиці теплом. Ба більше, у Київській міській державній адміністрації попередили, що вночі 29 квітня і 30-го в місті очікуються заморозки в повітрі 0-2 градуси.

Середа в Києві буде з мінливою хмарністю. Вночі — без опадів, а вдень очікується місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, а вдень температура повітря прогріється до +8...+10 градусів.

Аналогічна погода прогнозується і в четвер.

Синоптикиня Наталка Діденко не виключає, що 29 квітня в Києві можливий мокрий сніг.

Холодна погода не поспішає залишати Україну Фото: facebook / Наталья Диденко

"Поки що в Україні ще буде холодна погода. У суботу-неділю потеплішає до +12+16 градусів, але в неділю, 3 травня, у південній частині через дощі знову похолодає до +8+11 градусів", — пише Діденко.

За попередніми прогнозами, потепління в Україні очікується наприкінці цього тижня або на початку наступного. Орієнтовно комфортніша весняна температура може повернутися вже з 4 травня, проте синоптикиня просить ставитися до цих прогнозів обережно, адже погодні моделі зараз дуже нестабільні.

Останні кілька днів Україна перебуває під впливом потужного циклону, який із сильним вітром, дощами та грозами охопив одразу кілька областей України. Найскладніша ситуація зафіксована в західних, центральних і північних регіонах. За даними рятувальників, через падіння дерев, обриви ліній електропередач та пошкодження інфраструктури без електропостачання залишилися сотні населених пунктів.

Нагадаємо, синоптики попереджали про різке погіршення погодних умов. За прогнозами фахівців, у низці областей очікувалися дощі з грозами, градом і шквальним вітром.

Також повідомлялося, що через негоду в Україні є кілька загиблих.