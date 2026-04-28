Месяц до лета: в Киеве пошел снег, какой будет погода всю неделю (видео)

28 апреля в Киеве зафиксировали снег. В городе сохраняется не по-весеннему холодная погода.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы, а очевидцы констатируют, что зима в этом году сильно затянулась.

Снег долго не задерживается и быстро тает. Отметим, что подобные осадки в Киеве наблюдали и накануне.

В ближайшие дни погода не порадует жителей столицы теплом. Более того, в Киевской городской государственной администрации предупредили, что ночью 29 апреля и 30-го в городе ожидаются заморозки в воздухе 0-2 градуса.

Среда в Киеве будет с переменной облачностью. Ночью — без осадков, а днем ожидается местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, а днем температура воздуха прогреется до +8…+10 градусов.

Аналогичная погода прогнозируется и в четверг.

Синоптик Наталья Диденко не исключает, что 29 апреля в Киеве возможен мокрый снег.

Холодная погода не спешит покидать Украину Фото: facebook / Наталья Диденко

"Пока в Украине еще будет холодная погода. В субботу-воскресенье потеплеет до +12+16 градусов, но в воскресенье, 3 мая в южной части из-за дождей снова похолодает до +8+11 градусов", — пишет Диденко.

По предварительным прогнозам, потепление в Украине ожидается в конце этой недели или в начале следующей. Ориентировочно более комфортная весенняя температура может вернуться уже с 4 мая, однако синоптик просит относиться к этим прогнозам осторожно, ведь погодные модели сейчас очень нестабильны.

Последние несколько дней Украина находится под влиянием мощного циклона с сильным ветром, дождями и грозами охватил сразу несколько областей Украины. Самая сложная ситуация зафиксирована в западных, центральных и северных регионах. По данным спасателей, из-за падения деревьев, обрывов линий электропередач и повреждения инфраструктуры без электроснабжения остались сотни населенных пунктов.

Напомним, синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий. По прогнозам специалистов, в ряде областей ожидались дожди с грозами, градом и шквальным ветром.

Также сообщалось, что из-за непогоды в Украине есть несколько погибших.