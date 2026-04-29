Небезпечні солодощі з Нідерландів могли потрапити до України: що відомо

На прилавки українських магазинів могли потрапити желейні жувальні цукерки, у складі яких є дельта-9-ТГК (тетрагідроканабінол).

Як відомо, це головний психоактивний компонент, який є в рослині канабіс (марихуані). Тож його обіг обмежений, і наявність у харчових продуктах заборонена. Про це повідомляє Oboz.ua із посиланням на інформацію українських територіальних громад в кількох областях (Цуманська, Долинська, Білозерська ) та на на Держпродспоживслужбу.

Як йдеться у документі Покровського районного управління Держпродспоживслужби. Продавці, які виявили небезпечну продукцію, мають вилучити її з обігу і повідомити компетентний орган.

Виглядають цукерки як звичані солодощі у вигляді желейних ведмедиків червоного кольору. На упаковці написано, що в "цукерках" є вміст CBD – це непсихоактивна сполука, яку отримують із канабісу.

Відео дня

Небезпечні цукерки знайшли в Україні

За інформацією місцевих ЗМІ, ці цукерки знайшли на території Хмельницької області. Їх реалізовували через інтернет-ресурси.

Цю продукцію було привезено з Нідерландів, країна призначення – Чехія, служби якої і повідомили про небезпечну партію. Але, згідно з документом RASFF (європейської системи швидкого сповіщення про харчові продукти та корми), вони могли потрапити в Україну.

Небезпечні цукерки могли потрапити в українські магазини

Відтак, купувати та вживати зазначену продукцію не можна. Покупцям у разі її виявлення треба звертатися до Держпродспоживслужби, зазначають журналісти.

