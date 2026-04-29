Опасные сладости из Нидерландов могли попасть в Украину: что известно

На прилавки украинских магазинов могли попасть желейные жевательные конфеты, в составе которых есть дельта-9-ТГК (тетрагидроканнабинол).

Как известно, это главный психоактивный компонент, который есть в растении каннабис (марихуане). Поэтому его оборот ограничен, и наличие в пищевых продуктах запрещено. Об этом сообщает Oboz.ua со ссылкой на информацию украинских территориальных общин в нескольких областях(Цуманская, Долинская, Белозерская ) и на на Госпродпотребслужбу.

Как говорится в документеПокровского районного управления Госпродпотребслужбы. Продавцы, которые обнаружили опасную продукцию, должны изъять ее из обращения и сообщить компетентный орган.

Выглядят конфеты как обычные сладости в виде желейных мишек красного цвета. На упаковке написано, что в "конфетах" есть содержание CBD — это непсихоактивное соединение, которое получают из каннабиса.

По информации местных СМИ, эти конфеты нашли на территории Хмельницкой области. Их реализовывали через интернет-ресурсы.

Эта продукция была привезена из Нидерландов, страна назначения — Чехия, службы которой и сообщили об опасной партии. Но, согласно документу RASFF (европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах), они могли попасть в Украину.

Следовательно, покупать и употреблять указанную продукцию нельзя. Покупателям в случае ее обнаружения надо обращаться в Госпродпотребслужбу, отмечают журналисты.

Напомним, что исследователи впервые в истории обнаружили в пищевой цепи человека невероятно тревожный уровень стекловолокна. Уровень искусственного материала был обнаружен учеными в устрицах и мидиях на южном побережье Великобритании. К сожалению, исследователи считают, что вскоре эта проблема станет глобальной и затронет большинство стран.

Также Фокус писал о том, что на дне океана в 100 раз больше мусора, чем на его поверхности: ежеминутно добавляется мусоровоз.