Лелека прилетів на прощання із загиблим українським воїном: зворушливе відео

Напередодні, 30 квітня, Підгайцівська сільська територіальна громада Луцького району Волинської області прощалася з 41-річним жителем села Миколою Андрійчуком, який загинув, захищаючи Україну на фронті.

Він загинув ще 6 листопада 2024 року поблизу міста Торецьк Бахмутського району внаслідок ворожої атаки БпЛА, однак його рештки ідентифікували лише у квітні 2026 року після тривалого процесу ідентифікації тіл, переданих під час обмінів, повідомляють "Волинські новини".

Жителі громади зустрічали кортеж із героєм живим коридором, схиливши коліна, і в якийсь момент на дорогу перед траурною автопроцесією вийшов лелека. Відео з птахом уже розлетілося в соцмережах 1 травня.

Микола Андрійчук повернувся в рідне село на щиті Фото: Волинські новини

Багато користувачів побачили в цьому символічний знак.

"Вічна пам'ять Герою. Може, це його душа прийшла попрощатися з рідними", "То не лелека, то душа воїна... Царство йому небесне і вічний спочинок", "Чиясь душа у вигляді лелеки прилетіла", "Навіть лелеки відчувають увесь той біль і печаль, яку витримують українці. Герою слава і вічний спокій", "Матір Божа, він став біля людей, ніби все розуміє...", "Це не просто лелека", — пишуть вони у коментарях під відео у соцмережах.

Відео дня

Воїна поховали в його рідному селі Воротневі. У нього залишилися дружина, батьки та старший брат.

Нагадаємо, на Київщині від уламків "Шахеда" загинув лелека.

Також повідомлялося, що удар РФ по Києву вбив лелеку, який обгорів від вибуху.