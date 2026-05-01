Лелека прилетів на прощання із загиблим українським воїном: зворушливе відео
Напередодні, 30 квітня, Підгайцівська сільська територіальна громада Луцького району Волинської області прощалася з 41-річним жителем села Миколою Андрійчуком, який загинув, захищаючи Україну на фронті.
Він загинув ще 6 листопада 2024 року поблизу міста Торецьк Бахмутського району внаслідок ворожої атаки БпЛА, однак його рештки ідентифікували лише у квітні 2026 року після тривалого процесу ідентифікації тіл, переданих під час обмінів, повідомляють "Волинські новини".
Жителі громади зустрічали кортеж із героєм живим коридором, схиливши коліна, і в якийсь момент на дорогу перед траурною автопроцесією вийшов лелека. Відео з птахом уже розлетілося в соцмережах 1 травня.
Багато користувачів побачили в цьому символічний знак.
"Вічна пам'ять Герою. Може, це його душа прийшла попрощатися з рідними", "То не лелека, то душа воїна... Царство йому небесне і вічний спочинок", "Чиясь душа у вигляді лелеки прилетіла", "Навіть лелеки відчувають увесь той біль і печаль, яку витримують українці. Герою слава і вічний спокій", "Матір Божа, він став біля людей, ніби все розуміє...", "Це не просто лелека", — пишуть вони у коментарях під відео у соцмережах.
Воїна поховали в його рідному селі Воротневі. У нього залишилися дружина, батьки та старший брат.
