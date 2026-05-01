Аист прилетел на прощание с погибшим украинским воином: трогательное видео

Накануне, 30 апреля, Подгайцевская сельская территориальная община Луцкого района Волынской области прощалась с 41-летним жителем села Николаем Андрийчуком, который погиб, защищая Украину на фронте.

Он погиб еще 6 ноября 2024 года вблизи города Торецка Бахмутского района в результате вражеской атаки БпЛА, однако его останки идентифицировали только в апреле 2026 года после продолжительного процесса идентификации тел, переданных во время обменов, сообщают "Волынские новости".

Жители общины встречали кортеж с героем живым коридором, преклонив колени, и в какой-то момент на дорогу перед траурной автопроцессией вышел аист. Видео с птицей уже разлетелось в соцсетях 1 мая.

Николай Андрийчук вернулся в родное село на щите Фото: Волынские новости

Многие пользователи увидели в этом символический знак.

"Вечная память Герою. Может, это его душа пришла попрощаться с родными", "То не аист, то душа воина… Царство ему небесное и вечный покой", "Чья-то душа в виде аиста прилетела", "Даже аисты чувствуют всю ту боль и печаль, которую выдерживают украинцы. Герою слава и вечный покой", "Матерь Божья, он стал у людей, будто все понимает…", "Это не просто аист", — пишут они в комментариях под видео в соцсетях.

Воина похоронили в его родном селе Воротневе. У него остались жена, родители и старший брат.

Напомним, на Киевщине от обломков "Шахеда" погиб аист.

Также сообщалось, что удар РФ по Киеву убил аиста, который обгорел от взрыва.