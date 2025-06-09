Спасла крыльями детей: на Киевщине от обломков "Шахеда" погиб аист (видео)

В одном из сел Киевщины во время обстрела погибла мама-черногузка, которая своими крыльями прикрыла детенышей. Местные решили, что убитый горем глава семьи птенцов не прокормит. Поэтому забрали их домой, чтобы выходить и отпустить осенью в теплые края. А уже через несколько дней узнали: у бусола — новая жена.

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Об этом сообщает ТСН.

Светлана в шутку называет своих подопечных птеродактелями — аистята весело клокочут, как только слышат ее голос. Она забрала их после того, как в ее селе на Киевщине сбили российский дрон. Пострадали дома, а также единственное аистовое гнездо: мама-птичка погибла, прикрыв птенцов крыльями.

О том утре рассказывает сосед Владимир Иванович. Взрывом выбило окна и двери, стены потрескались — дрон был начинен металлическими шариками. Когда местные прибежали к гнезду, увидели, что самка погибла, а птенцы выжили. Их папа — Клепа — впал в отчаяние. Селяне сомневались, что он сможет сам выходить малышей, поэтому Светлана с подругой Ириной взяли их к себе.

Светлана давно спасает животных — у нее десятки кошек и собак, бельчат, ежей, даже козу-переселенку. Аистята едят рыбу, субпродукты и принимают витамины. А вскоре стало известно: Клепа больше не один — завел новую пару. За нее пришлось побороться с другим черногузом. Теперь новая самка сидит в гнезде и готовится к материнству.

Все село наблюдало за этой историей, но не осуждает Клёпу — инстинкты сильнее грусти. А Светлана тем временем обустраивает тренировочную базу для аистят. Она надеется, что Клепа узнает их по голосу и осенью все вместе улетят в теплые края. Если же нет — птицы останутся жить в специально построенном аистовом общежитии.

Сюжет об аистах начинается с 21:44:

Напомним, украинские военные на Торецком направлении увидели птичье гнездо из брошенных FPV-дронами кабелей. Птицы соединили натуральные и искусственные материалы.

Фокус также ранее писал, что в Чернигове вблизи исторического района Еловщина местные случайно наткнулись на неизвестную здешней местности птицу. Впоследствии оказалось, что это — редкая хищная птица, которая смогла сбежать из зоологического центра в Финляндии вплоть до территории Украины.