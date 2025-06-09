Врятувала крилами дітей: на Київщині від уламків "Шахеда" загинула лелека (відео)

В одному з сіл Київщини під час обстрілу загинула мама-чорногузиха, котра своїми крильми прикрила дитинчат. Місцеві вирішили, що згорьований голова родини пташенят не прогодує. Тож забрали їх додому, аби виходити і відпустити восени у вирій. А вже за кілька днів дізналися: у бусола — нова дружина.

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Про це повідомляє ТСН.

Світлана жартома називає своїх підопічних птеродактелями — лелеченята весело клекочуть, щойно чують її голос. Вона забрала їх після того, як у її селі на Київщині збили російський дрон. Постраждали хати, а також єдине лелече гніздо: мама-пташка загинула, прикривши пташенят крилами.

Про той ранок розповідає сусід Володимир Іванович. Вибухом вибило вікна й двері, стіни потріскалися — дрон був начинений металевими кульками. Коли місцеві прибігли до гнізда, побачили, що самка загинула, а пташенята вижили. Їхній тато — Кльопа — впав у розпач. Селяни сумнівалися, що він зможе сам виходити малюків, тож Світлана з подругою Іриною взяли їх до себе.

Світлана давно рятує тварин — має десятки котів і собак, білченят, їжаків, навіть козу-переселенку. Лелеченята їдять рибу, субпродукти та приймають вітаміни. А невдовзі стало відомо: Кльопа більше не сам — завів нову пару. За неї довелося поборотися з іншим чорногузом. Тепер нова самка сидить у гнізді й готується до материнства.

Все село спостерігало за цією історією, але не осуджує Кльопу — інстинкти сильніші за смуток. А Світлана тим часом облаштовує тренувальну базу для лелеченят. Вона сподівається, що Кльопа впізнає їх за голосом і восени всі разом полетять у вирій. Якщо ж ні — птахи залишаться жити в спеціально збудованому лелечому гуртожитку.

Сюжет про лелек розпочинається з 21:44:

Нагадаємо, українські військові на Торецькому напрямку побачили пташине гніздо з кинутих FPV-дронами кабелів. Птахи поєднали натуральні та штучні матеріали.

Фокус також раніше писав, що у Чернігові поблизу історичного району Ялівщина місцеві випадково натрапили на невідомого тутешній місцевості птаха. Згодом виявилося, що це — рідкісний хижий птах, який зміг втекти із зоологічного центру в Фінляндії аж до терен України.