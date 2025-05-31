У Чернігові виявили рідкісного червонокнижного птаха: втік з центру тварин у Фінляндії (фото)

У Чернігові поблизу історичного району Ялівщина місцеві випадково натрапили на невідомого тутешній місцевості птаха. Згодом виявилося, що це — рідкісний хижий птах, який зміг втекти із зоологічного центру в Фінляндії аж до терен України.

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Про це повідомляється у місцевих пабліках.

Там додають, що на хижака випадково натрапили місцеві. Вони помітили, що він сидів на місці та не міг злетіти. Коли ретельніше оглянули пернатого, то з’ясувалося, що це — скопа, який занесений до Червоної книги України.

У Чернігові місцеві виявили червонокнижку скопу (фото: Улюблений Чернігів/Facebook) На лапі скопи була бирка, що птах мешкав у фінському зоологічному музеї (фото: Улюблений Чернігів/Facebook)

"Волонтерка Тіна Литвиненко, яка допомагає птахам, змогла врятувати скопу. З’ясувалося, що цей птах втік із зоологічного музею Фінляндії. З представниками музею вже встановлено зв’язок", — пишуть в чернігівських пабліках.

Що відомо про скопу та що кажуть орнітологи

Скопа належить до родини Скопових (Pandionidae), що належить до ряду Соколиних. Цей птах розповсюджений на багатьох теренах планети — від арктичних пустель до півдня Африки й Азії.

Усі представники цієї родини є прекрасними мисливцями, добре маневрують під час польоту, а основним раціоном птаха є риба. Портал All about Birds пише, що птах зазвичай гніздується поблизу відкритих водойм, де є його основний раціон харчування.

Скопа під час полювання на рибу (фото: allaboutbirds.org)

Орнітологи вказують, що птах має характерне забарвлення: чорно-сірий верх, білий низ з темною поперечною смугою впоперек грудей, а голова — має білий колір з чорною широкою смугою через око. Також скопа має довгі крила, вузький і короткий хвіст, характерний чуб на потилиці та жовтуваті очі.

У світі птах не перебуває під загрозою зникнення і вважається видом, який перебуває "у найменшій загрозі зникнення". В Україні родина скопових перебуває у Червоній книзі, а головною причиною їх відсутності є знищення гнізд, браконьєрство, вирубування дерев, забруднення водойм та відстріл на кормових ділянках.

Орнітологи пишуть, що птах цієї родини є дуже волелюбним, практично не живе в неволі. Тому ймовірними причинами появи рідкісних птахів є недбале ставлення персоналу зоологічних центрів до умов утримання, що і дозволяє пернатим тікати з таких локацій.

Раніше стало відомо, як чоловік упіймав рідкісного орла, який тероризував його односельчан. Птах кілька тижнів нападав на місцевих чоловіків, і тому пан Гарріс вирішив діяти.

Згодом повідомлялося, що камера спостереження зафіксувала рідкісного орла. В столиці Мексики камери спостереження зафіксували величезного орла на тлі заходу сонця. Користувачі соцмереж оцінили красивий вид птаха та виду за ним, а також намагалися припустити, що він робив біля об'єктива.