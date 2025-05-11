Камера зафіксувала рідкісного орла на тлі заходу сонця в Мексиці: реакція соцмереж (відео)

В столиці Мексики камери спостереження зафіксували величезного орла на тлі заходу сонця. Користувачі соцмереж оцінили красивий вид птаха та виду за ним, а також намагалися припустити, що він робив біля об'єктива.

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Про це повідомляє WhatstheJam.

Журналісти пишуть, що хижий птах дивився прямо в об'єктив, створюючи неймовірну картину на тлі заходу сонця. На кадрах помітно, що орел, здається, кілька хвилин цікавився вуличною камерою, перш ніж полетіти у своїх справах.

Кадри з появою птаха були зафіксовані камерою спостереження в столиці Мексики 7 травня близько 18:25 за місцевим часом. Його помітили спостерігачі Центру командування, управління, обчислень, зв'язку та громадянських контактів (C5) Мехіко.

Координатор центру доктор Сальвадор Герреро Чіпрес сказав, що вони не переглядають всі відео, записані камерами. Та поява птаха, якого визначили як один з підвидів рідкісного орла, привернула увагу.

"Ми не просто стежимо за відео, іноді за нами також стежать. Тож, у нашому центрі у Мехіко ми тепер маємо справді орлиний зір", — іронічно сказав пан Чіпрес.

У коментарях до оприлюднених кадрів, мексиканці намагалися вияснити — що ж намагався зробити птах. Найбільше користувачам сподобалися наступні версії:

"А картинка то класна: орел просто позував на тлі заходу сонця";

"Здається, він шукав чим поживитися";

"Це — символ країни, який каже, що все летить шкереберть!";

"Орел такий: "Так, і де тут озеро було?";

"Слухайте, а скажіть мені — чи безпечно буде мені з дітьми гуляти, якщо ось така летюча небезпека в місті є?".

Раніше повідомлялося, як орли змінили свій маршрут, щоб уникнути війни. Нове дослідження показує, що птахи змушені відхилятися від своїх міграційних маршрутів на сотні кілометрів, щоб вижити.

Згодом стало відомо, що чоловік упіймав рідкісного орла, який тероризував його односельчан. Птах кілька тижнів нападав на місцевих чоловіків, і тому пан Гарріс вирішив діяти.