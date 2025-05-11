Камера зафиксировала редкого орла на фоне заката в Мексике: реакция соцсетей (видео)

В столице Мексики камеры наблюдения зафиксировали огромного орла на фоне заката. Пользователи соцсетей оценили красивый вид птицы и вида за ней, а также пытались предположить, что она делала возле объектива.

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Об этом сообщает WhatstheJam.

Журналисты пишут, что хищная птица смотрела прямо в объектив, создавая невероятную картину на фоне заката. На кадрах заметно, что орел, кажется, несколько минут интересовался уличной камерой, прежде чем улететь по своим делам.

Кадры с появлением птицы были зафиксированы камерой наблюдения в столице Мексики 7 мая около 18:25 по местному времени. Ее заметили наблюдатели Центра командования, управления, вычислений, связи и гражданских контактов (C5) Мехико.

Координатор центра доктор Сальвадор Герреро Чипрес сказал, что они не просматривают все видео, записанные камерами. Но появление птицы, которую определили как один из подвидов редкого орла, привлекло внимание.

"Мы не просто следим за видео, иногда за нами также следят. Поэтому, в нашем центре в Мехико мы теперь имеем действительно орлиное зрение", — иронично сказал господин Чипрес.

В комментариях к обнародованным кадрам, мексиканцы пытались выяснить — что же пыталась сделать птица. Больше всего пользователям понравились следующие версии:

"А картинка то классная: орел просто позировал на фоне заката";

"Кажется, он искал чем поживиться";

"Это — символ страны, который говорит, что все летит кувырком!";

"Орел такой: "Да, и где здесь озеро было?";

"Слушайте, а скажите мне — безопасно ли будет мне с детьми гулять, если вот такая летучая опасность в городе есть?".

Ранее сообщалось, как орлы изменили свой маршрут, чтобы избежать войны. Новое исследование показывает, что птицы вынуждены отклоняться от своих миграционных маршрутов на сотни километров, чтобы выжить.

Впоследствии стало известно, что мужчина поймал редкого орла, который терроризировал его односельчан. Птица несколько недель нападала на местных мужчин, и поэтому господин Харрис решил действовать.