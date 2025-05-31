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Украина

В Чернигове обнаружили редкую краснокнижную птицу: сбежала из центра животных в Финляндии (фото)

скопа, черниговская область
Фото: allaboutbirds.org | На Черниговщине местные случайно обнаружили редкую птицу

В Чернигове вблизи исторического района Еловщина местные случайно наткнулись на неизвестную здешней местности птицу. Впоследствии оказалось, что это — редкая хищная птица, которая смогла убежать из зоологического центра в Финляндии вплоть до территории Украины.

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Об этом сообщается в местных пабликах.

Там добавляют, что на хищника случайно наткнулись местные. Они заметили, что он сидел на месте и не мог взлететь. Когда тщательно осмотрели пернатого, то выяснилось, что это — скопа, который занесен в Красную книгу Украины.

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В Чернигове местные обнаружили краснокнижную скопу (фото: Любимый Чернигов/Facebook)
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На лапе скопы была бирка, что птица жила в финском зоологическом музее (фото: Любимый Чернигов/Facebook)

"Волонтер Тина Литвиненко, которая помогает птицам, смогла спасти скопу. Выяснилось, что эта птица сбежала из зоологического музея Финляндии. С представителями музея уже установлена связь", — пишут в черниговских пабликах.

Что известно о скопе и что говорят орнитологи

Скопа принадлежит к семейству Скоповых (Pandionidae), принадлежащему к отряду Соколиных. Эта птица распространена на многих территориях планеты — от арктических пустынь до юга Африки и Азии.

Все представители этого семейства являются прекрасными охотниками, хорошо маневрируют во время полета, а основным рационом птицы является рыба. Портал All about Birds пишет, что птица обычно гнездится вблизи открытых водоемов, где есть ее основной рацион питания.

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Скопа во время охоты на рыбу (фото: allaboutbirds.org)

Орнитологи указывают, что птица имеет характерную окраску: черно-серый верх, белый низ с темной поперечной полосой поперек груди, а голова — имеет белый цвет с черной широкой полосой через глаз. Также скопа имеет длинные крылья, узкий и короткий хвост, характерный хохолок на затылке и желтоватые глаза.

В мире птица не находится под угрозой исчезновения и считается видом, который находится "в наименьшей угрозе исчезновения". В Украине семейство скоповых находится в Красной книге, а главной причиной их отсутствия является уничтожение гнезд, браконьерство, вырубка деревьев, загрязнение водоемов и отстрел на кормовых участках.

Орнитологи пишут, что птица этого семейства является очень свободолюбивой, практически не живет в неволе. Поэтому вероятными причинами появления редких птиц является халатное отношение персонала зоологических центров к условиям содержания, что и позволяет пернатым убегать из таких локаций.

Ранее стало известно, как мужчина поймал редкого орла, который терроризировал его односельчан. Птица несколько недель нападала на местных мужчин, и поэтому господин Гаррис решил действовать.

Впоследствии сообщалось, что камера наблюдения зафиксировала редкого орла. В столице Мексики камеры наблюдения зафиксировали огромного орла на фоне заката. Пользователи соцсетей оценили красивый вид птицы и вида за ней, а также пытались предположить, что она делала возле объектива.