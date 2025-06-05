"Природа виживає": птахи в'ють гнізда з оптоволокна для FPV-дронів (фото)

Українські військові на Торецькому напрямку побачили пташине гніздо з кинутих FPV-дронами кабелів. Птахи поєднали натуральні та штучні матеріали.

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Фотографію одного з гнізд показала в Telegram бригада "Азов".

Одне з покинутих гнізд знайшли бійці батальйону сил підтримки 12-ї бригади "Азов" на Торецькому напрямку. Птахи змішали природні та штучні матеріали.

Птахи використовували оптоволокно для гнізд

"Це лише один із десятків проявів того, як природа виживає в полум'ї війни. Між сотнями дронів, штурмами, обстрілами та кілометрами випаленої землі", — наголосили військові.

У соцмережах раніше з 'явилися кадри з полів на фронті, покритих щільною павутиною оптоволоконних ниток.

FPV-дрон може розмотувати до 25 кілометрів кабелю

Кожен БПЛА розмотує за собою від 8 до 25 кілометрів кабелю. Таких коптерів воюючі сторони використовують щодня до тисячі штук.

Нагадаємо, Китай допомагає агресорам виробляти БПЛА і постачає йому оптоволокно. Саме такі кабелі забезпечують високу пропускну здатність.

Фокус писав про способи виявлення позиції оператора дрона на оптоволокні. Для цього можна використовувати лазерне підсвічування і знайти позицію.