"Природа выживает": птицы вьют гнезда из оптоволокна для FPV-дронов (фото)

Украинские военные на Торецком направлении увидели птичье гнездо из брошенных FPV-дронами кабелей. Птицы совместили натуральные и искусственные материалы.

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Фотографию одного из гнезд показала в Telegram бригада "Азов".

Одно из заброшенных гнезд нашли бойцы батальона сил поддержки 12-й бригады "Азов" на Торецком направлении. Птицы смешали природные и искусственные материалы.

Птицы использовали оптоволокно для гнезд

"Это лишь одно из десятков проявлений того, как природа выживает в пламени войны. Между сотнями дронов, штурмами, обстрелами и километрами выжженной земли", — подчеркнули военные.

В соцсетях ранее появились кадры с полей на фронте, покрытых плотной паутиной оптоволоконных нитей.

FPV-дрон может разматывать до 25 километров кабеля

Каждый БПЛА разматывает за собой от 8 до 25 километров кабеля. Таких коптеров воюющие cтороны используют каждый день до тысячи штук.

Напомним, Китай помогает агрессорам производить БПЛА и поставляет ему оптоволокно. Именно такие кабели обеспечивают высокую пропускную способность.

Фокус писал о способах выявления позиции оператора дрона на оптоволокне. Для этого можно использовать лазерную подсветку и найти позицию.