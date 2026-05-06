Як зареєструвати новонароджену дитину, якщо батько на війні: пояснення ТЦК
Народження дитини — щаслива подія в кожній родині. Але під час воєнного стану, коли батько малюка перебуває на службі в армії і не може бути присутнім на виписці, постає питання, як же реєструвати новонародженого.
Народження дитини потрібно зареєструвати протягом одного місяця. Якщо батько не може бути присутнім через службу — це не перешкода, повідомили в Житомирському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Якщо батьки у шлюбі
Мати або інша уповноважена особа може звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС. Походження дитини визначається на підставі свідоцтва про шлюб і медичного документа. Якщо у батьків однакове прізвище — присутність батька не потрібна.
Якщо батьки не перебувають у шлюбі
Необхідна заява про визнання батьківства. Її можна подати окремо: один із батьків — особисто, інший — поштою (з нотаріальним посвідченням) або через представника. Для військових довіреність може засвідчити командир. У такому разі вона прирівнюється до нотаріальної. Таку заяву можна подати як до народження дитини, так і після.
Якщо заяви від батька немає, то відомості про нього вносяться за заявою матері або батьківство встановлюється через суд. Прізвище дитині мати дає своє.
Перелік необхідних документів для реєстрації новонародженого:
- медичний документ про народження;
- паспорт або паспортний документ заявника;
- свідоцтво про шлюб (за наявності);
- заява про визнання батьківства (за необхідності);
- згода батька, матері — у разі різних прізвищ.
Як подати заяву
Подати заяву можна:
- у ДРАЦС
- через "єМалятко" (онлайн або в пологовому будинку)
- через ЦНАП
Батько дитини може подати заяву пізніше, після повернення зі служби. У такому разі батьківство можна встановити окремо, а в актовий запис про народження внесуть відповідні зміни.
Нагадаємо, коли багатодітний батько може втратити право на відстрочку.
Також повідомлялося, що в ЄС відмовляють у захисті новонародженим дітям українців.