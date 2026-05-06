Як зареєструвати новонароджену дитину, якщо батько на війні: пояснення ТЦК

Народження дитини — щаслива подія в кожній родині. Але під час воєнного стану, коли батько малюка перебуває на службі в армії і не може бути присутнім на виписці, постає питання, як же реєструвати новонародженого.

Народження дитини потрібно зареєструвати протягом одного місяця. Якщо батько не може бути присутнім через службу — це не перешкода, повідомили в Житомирському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Якщо батьки у шлюбі

Мати або інша уповноважена особа може звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС. Походження дитини визначається на підставі свідоцтва про шлюб і медичного документа. Якщо у батьків однакове прізвище — присутність батька не потрібна.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі

Необхідна заява про визнання батьківства. Її можна подати окремо: один із батьків — особисто, інший — поштою (з нотаріальним посвідченням) або через представника. Для військових довіреність може засвідчити командир. У такому разі вона прирівнюється до нотаріальної. Таку заяву можна подати як до народження дитини, так і після.

Якщо заяви від батька немає, то відомості про нього вносяться за заявою матері або батьківство встановлюється через суд. Прізвище дитині мати дає своє.

Перелік необхідних документів для реєстрації новонародженого:

медичний документ про народження;

паспорт або паспортний документ заявника;

свідоцтво про шлюб (за наявності);

заява про визнання батьківства (за необхідності);

згода батька, матері — у разі різних прізвищ.

Як подати заяву

Подати заяву можна:

у ДРАЦС

через "єМалятко" (онлайн або в пологовому будинку)

через ЦНАП

Батько дитини може подати заяву пізніше, після повернення зі служби. У такому разі батьківство можна встановити окремо, а в актовий запис про народження внесуть відповідні зміни.

