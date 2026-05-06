Как зарегистрировать новорожденного ребенка, если отец на войне: объяснение ТЦК

Рождение ребенка — счастливое событие в каждой семье. Но во время военного положения, когда отец малыша находится на в армии и не может присутствовать на выписке, возникает вопрос, как же регистрировать новорожденного.

Рождение ребенка нужно зарегистрировать в течение одного месяца. Если отец не может присутствовать через службу — это не помеха, сообщили в Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Если родители в браке

Мать или другое уполномоченное лицо может обратиться в любой отдел ДРАЦС. Происхождение ребенка определяется на основании свидетельства о браке и медицинском документе. Если у родителей одинаковая фамилия — присутствие отца не нужно.

Если родители не состоят в браке

Необходимо заявление о признании отцовства. Его можно подать отдельно: один из родителей — лично, другой — по почте (с нотариальным удостоверением) или через представителя. Для военных доверенность может удостоверить командир. В таком случае она приравнивается к нотариальной. Такое заявление можно подать как до рождения ребенка, так и после.

Если заявления от отца нет, то сведения о нем вносятся по заявлению матери или отцовство устанавливается через суд. Фамилию ребенку мать дает свою.

Перечень необходимых документов для регистрации новорожденного:

медицинский документ о рождении;

паспорт или паспортный документ заявителя;

свидетельство о браке (при наличии);

заявление о признании отцовства (при необходимости);

согласие отца, матери — в случае разных фамилий.

Как подать заявление

Подать заявление можно:

в ДРАЦС

через "єМалятко" (онлайн или в роддоме)

через ЦНАП

Отец ребенка может подать заявление позже, по возвращении из службы. В таком случае отцовство можно установить отдельно, а в актовую запись о рождении внесут соответствующие изменения.

