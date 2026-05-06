Как зарегистрировать новорожденного ребенка, если отец на войне: объяснение ТЦК
Рождение ребенка — счастливое событие в каждой семье. Но во время военного положения, когда отец малыша находится на в армии и не может присутствовать на выписке, возникает вопрос, как же регистрировать новорожденного.
Рождение ребенка нужно зарегистрировать в течение одного месяца. Если отец не может присутствовать через службу — это не помеха, сообщили в Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Если родители в браке
Мать или другое уполномоченное лицо может обратиться в любой отдел ДРАЦС. Происхождение ребенка определяется на основании свидетельства о браке и медицинском документе. Если у родителей одинаковая фамилия — присутствие отца не нужно.
Если родители не состоят в браке
Необходимо заявление о признании отцовства. Его можно подать отдельно: один из родителей — лично, другой — по почте (с нотариальным удостоверением) или через представителя. Для военных доверенность может удостоверить командир. В таком случае она приравнивается к нотариальной. Такое заявление можно подать как до рождения ребенка, так и после.
Если заявления от отца нет, то сведения о нем вносятся по заявлению матери или отцовство устанавливается через суд. Фамилию ребенку мать дает свою.
Перечень необходимых документов для регистрации новорожденного:
- медицинский документ о рождении;
- паспорт или паспортный документ заявителя;
- свидетельство о браке (при наличии);
- заявление о признании отцовства (при необходимости);
- согласие отца, матери — в случае разных фамилий.
Как подать заявление
Подать заявление можно:
- в ДРАЦС
- через "єМалятко" (онлайн или в роддоме)
- через ЦНАП
Отец ребенка может подать заявление позже, по возвращении из службы. В таком случае отцовство можно установить отдельно, а в актовую запись о рождении внесут соответствующие изменения.
