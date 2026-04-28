Когда многодетный отец может потерять право на отсрочку: адвокат назвала условия

В Украине военнообязанные мужчины, у которых есть трое и более детей, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако при некоторых условиях эта отсрочка может быть отменена.

Ее могут отменить в случае, если отец не выполняет условий по содержанию детей или имеет долги по уплате алиментов. Об этом "Суспільному" рассказала хмельницкий адвокат Руслана Слободянюк.

Как многодетные отцы могут получить отсрочку

Многодетные отцы в Украине имеют право на отсрочку по призыву в армию в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Чтобы получить отсрочку, можно воспользоваться приложением "Резерв+" или обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). При обращении следует предоставить ряд документов:

паспорт;

военно-учетный документ;

свидетельства о рождении детей, в которых мужчина указан как отец;

свидетельство о браке или решение о его расторжении.

Отсрочка для многодетных отцов: при каких условиях ее могут отменить

Право на отсрочку зависит от определенных условий и документов, которые его подтверждают. Само наличие свидетельств о рождении детей не всегда является достаточным для права на отсрочку.

Потерять ее могут многодетные отцы, например, при следующих условиях:

отсутствия подтверждения фактического содержания или проживания вместе с детьми, что может повлиять на решение комиссии;

многодетные отцы, которые имеют задолженность по алиментам более 3 месяцев, могут быть призваны на военную службу;

отсрочка автоматически заканчивается, когда кому-то из детей исполняется 18 лет.

При этом претендовать на отсрочку может не только биологический отец, а, например, отчим.

Напомним, ранее стало известно, какие новые правила мобилизации будут действовать в мае: что изменится и кому придется переоформлять отсрочку.

Издание OBOZ.UA публиковало полный список категорий тех, кто получит отсрочку через "Резерв+".