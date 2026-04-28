Когда многодетный отец может потерять право на отсрочку: адвокат назвала условия
В Украине военнообязанные мужчины, у которых есть трое и более детей, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако при некоторых условиях эта отсрочка может быть отменена.
Ее могут отменить в случае, если отец не выполняет условий по содержанию детей или имеет долги по уплате алиментов. Об этом "Суспільному" рассказала хмельницкий адвокат Руслана Слободянюк.
Как многодетные отцы могут получить отсрочку
Многодетные отцы в Украине имеют право на отсрочку по призыву в армию в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Чтобы получить отсрочку, можно воспользоваться приложением "Резерв+" или обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). При обращении следует предоставить ряд документов:
- паспорт;
- военно-учетный документ;
- свидетельства о рождении детей, в которых мужчина указан как отец;
- свидетельство о браке или решение о его расторжении.
Отсрочка для многодетных отцов: при каких условиях ее могут отменить
Право на отсрочку зависит от определенных условий и документов, которые его подтверждают. Само наличие свидетельств о рождении детей не всегда является достаточным для права на отсрочку.
Потерять ее могут многодетные отцы, например, при следующих условиях:
- отсутствия подтверждения фактического содержания или проживания вместе с детьми, что может повлиять на решение комиссии;
- многодетные отцы, которые имеют задолженность по алиментам более 3 месяцев, могут быть призваны на военную службу;
- отсрочка автоматически заканчивается, когда кому-то из детей исполняется 18 лет.
При этом претендовать на отсрочку может не только биологический отец, а, например, отчим.
