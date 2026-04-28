Коли багатодітний батько може втратити право на відстрочку: адвокатка назвала умови

В Україні військовозобов'язані чоловіки, у яких є троє та більше дітей, мають право на відстрочку від мобілізації. Проте за деяких умов ця відстрочка може бути скасованою.

Її можуть скасувати у випадку, якщо батько не виконує умов щодо утримання дітей чи має борги зі сплати аліментів. Про це "Суспільному" розповіла хмельницька адвокатка Руслана Слободянюк.

Як багатодітні батьки можуть отримати відстрочку

Багатодітні батьки в Україні мають право на відстрочку щодо призову до війська відповідно до пункту 3 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Щоб отримати відстрочку, можна скористатися застосунком "Резерв+" чи звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). При зверненні слід надати низку документів:

паспорт;

військово-обліковий документ;

свідоцтва про народження дітей, у яких чоловік вказаний як батько;

свідоцтво про шлюб або рішення про його розірвання.

Відстрочка для багатодітних батьків: за яких умов її можуть скасувати

Право на відстрочку залежить від певних умов та документів, що його підтверджують. Сама наявність свідоцтв про народження дітей не завжди є достатньою для права на відстрочку.

Втратити її можуть багатодітні батьки, наприклад, за наступних умов:

відсутності підтвердження фактичного утримання чи проживання разом із дітьми, що може вплинути на рішення комісії;

багатодітні батьки, які мають заборгованість щодо аліментів понад 3 місяці, можуть бути призвані до військової служби;

відстрочка автоматично закінчується, коли комусь із дітей виповнюється 18 років.

Водночас претендувати на відстрочку може не тільки біологічний батько, а, наприклад, вітчим.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які нові правила мобілізації діятимуть у травні: що зміниться і кому доведеться переоформлювати відстрочку.

Видання OBOZ.UA публікувало повний список категорій тих, хто отримає відстрочку через "Резерв+".