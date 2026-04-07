Европейские страны активно пересматривают правила предоставления помощи беженцам из Украины. Фокус собрал все, что известно об уменьшении поддержки в 2026 году.

Страны ЕС постепенно сокращают поддержку украинских беженцев. В частности, новорожденным детям становится труднее оформить легальный статус в стране, а отказ от предложенной работы может привести к уменьшению или полной отмене помощи.

Бельгия отказывает во временной защите новорожденным детям украинцев

Бельгия изменила подход к предоставлению временной защиты для украинских беженцев. Это сильно повлияло на детей, которые родились уже после начала полномасштабной войны. Об этом пишет Visit Ukraine со ссылкой на миграционную службу.

Суть изменений заключается в том, что для получения временной защиты лицо должно было проживать в Украине до 24 февраля 2022 года. Поэтому новорожденные дети не могут соответствовать этому требованию, а значит автоматически не подпадают под программу временной защиты, даже если их родители уже имеют такой статус.

В таких условиях семьи вынуждены искать альтернативные механизмы оформления пребывания ребенка в стране. Если ребенок родился в Бельгии, действует упрощенная процедура: без воссоединения семьи муниципалитет может предоставить автоматический вид на жительство при условии выполнения базовых требований, среди которых:

наличие у одного из родителей статуса временной защиты;

установленное отцовство;

бельгийское свидетельство о рождении.

Зато для детей, рожденных за пределами страны, применяется стандартное воссоединение семьи с требованиями о наличии жилья, медицинского страхования и финансового обеспечения. В некоторых случаях требование дохода могут не применять, но процедура все равно сложнее.

Бельгия изменила подход к предоставлению временной защиты для беженцев из Украины

На практике даже при наличии альтернативных процедур украинские семьи сталкиваются с трудностями. Например, родителям нужно подтвердить достаточный доход, что не всегда возможно. Также часто возникают задержки с документами, из-за чего дети временно остаются без полноценного статуса.

Ирландия сократит выплату за жилье украинским беженцам

В Ирландии намерены сократить одну из основных программ поддержки украинцев. Речь идет о Accommodation Recognition Payment (ARP), по которой местные жители получали компенсацию за предоставленное жилье для беженцев.

Как сообщает The Irish Times, ежемесячную выплату планируют уменьшить с 600 до 400 евро. Это часть плана правительства по постепенной отмене временной защиты для украинцев.

В то же время саму программу продлят до марта 2027 года. При этом власти прямо заявили, что помощь будет постепенно ликвидирована.

Параллельно Ирландия планирует отказываться и от размещения украинских беженцев в отелях. Правительство хочет вернуть эти объекты в туристический сектор.

Министр по вопросам миграции Ирландии Колм Брофи сообщил, что украинцев с временной защитой в стране рады видеть в обществе. По его словам, у них есть разные варианты самостоятельно найти жилье, и многие уже этим пользуются.

Отмечается, что причиной сворачивания программы ARP стало давление на рынок жилья. Владельцы недвижимости начали массово выводить квартиры из долгосрочной аренды и использовать их в рамках программ помощи беженцам, ведь это оказалось финансово выгоднее, чем обычная сдача жилья.

Германия изменит соцвыплаты для безработных Bürgergeld — что ждет украинцев

Бундестаг принял изменения к выплатам Bürgergeld. Помощь будут предоставлять по новым правилам, а условия ее получения станут более жесткими. Как сообщает Deutsche Welle, это должно стимулировать людей активнее искать работу. Нововведения начнут постепенно действовать уже с 1 июля.

После реформы Bürgergeld заменят на так называемое "новое базовое обеспечение". В то же время условия получения помощи станут более строгими. В частности, выплаты могут сократить или даже отменить, если получатель:

отказывается от курсов переквалификации;

игнорирует предложения работы;

пропускает обязательные встречи в центре занятости.

Например, за отказ от обучения пособие могут уменьшить на 30% на несколько месяцев. В случае повторных нарушений санкции ужесточаются.

Кроме санкций, вводится дополнительный контроль за использованием средств. В случае нарушений деньги, которые предназначены на аренду жилья, могут перечисляться непосредственно арендодателю.

В то же время суммы выплат остаются без изменений. Сейчас они составляют:

563 евро получают одинокие лица;

506 евро — каждый из супругов;

357-451 евро — дети в зависимости от возраста.

По данным DW, почти половина получателей базовой социальной помощи для безработных в Германии — иностранцы, среди которых сотни тысяч украинских беженцев. Многие из них до сих пор получают эти выплаты, поэтому новые правила непосредственно повлияют и на них.

Ранее Фокус писал, что Чехия может ограничить временную защиту для мужчин трудоспособного возраста и тех, кто приезжает из относительно безопасных регионов Украины. Однако, такие изменения могут произойти только с согласия всех стран ЕС.