Сколько граждан Украины выехали из-за войны? О чем на самом деле свидетельствует замедленный темп миграции? И главный вопрос: сколько из них вернутся домой после завершения боевых действий? Аналитики представили данные нового исследования.

По состоянию на начало 2026 года за пределами Украины находятся 5,6 млн украинских беженцев. И хотя часть из них планирует возвращение, большинство меняет жизнь, построив ее за рубежом. Об этом свидетельствует пятая волна исследования Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Аналитики свидетельствуют, что на решение украинцев за рубежом влияет не только окончание войны, но и более глубокие социально-экономические изменения.

Согласно результатам анализа, 4 млн из 5,6 млн граждан покинули Украину через западные границы. С начала полномасштабной войны и до конца 2025 года границу на выезд из Украины пересекли 60,4 млн раз, а на въезд — 56,3 раз. Разница между этими числами показывает количество людей, которые выехали и не вернулись обратно.

"Это не учитывает тех украинцев, которые вынуждены были выезжать в европейские страны через Россию или Беларусь", — добавляют в ЦЭС.

Украинцы уже не паникуют, но уезжают

В то же время в 2025 году темпы оттока украинцев за границу начали замедляться. Все меньше украинцев покинуло страну. По данным исследования, разница между выездами и возвращениями сократилась. Она оказалась на 34% меньше прошлогодней, что свидетельствует об изменении характера миграции.

При пессимистическом сценарии домой вернутся лишь 1,3 млн украинцев, а за рубежом останутся 3,0 млн

По словам исследователей, украинцы не прекратили выезжать, однако массовая паническая волна уже позади. Решение о переезде все чаще принимаются не под давлением обстоятельств, а учитывая безопасность, работу и долгосрочные перспективы.

Дети составляют почти треть украинских беженцев, а женщины 56%

Кто выезжает сейчас: 4 портрета украинцев за границей

На этом фоне меняется и портрет самих беженцев. Если раньше доминировали разные возрастные группы, то сейчас заметен четкий сдвиг. Так, молодежь выезжает активнее, тогда как люди среднего и старшего возраста чаще возвращаются домой. В исследовании прямо указано: "Заметным изменением за год является сокращение доли беженцев старше 45 лет, что может свидетельствовать об их частичном возвращении в Украину".

Зато за рубежом формируется другое сообщество, более молодое. Сегодня 56% украинских беженцев составляют люди до 35 лет, а в целом две трети — это трудоспособное население. Такая структура имеет долгосрочные последствия, говорят аналитики. Украина теряет не только количество, но и качество человеческого ресурса — тех, кто формирует экономику и восстановление страны.

Среди желающих вернуться в Украину почти 80% готовы возвращаться только после окончательного окончания войны с подписанием документа, который позволит возобновить полеты гражданской авиации над Украиной

Однако воспринимать беженцев как единую группу тоже неправильно. На самом деле, как подчеркивают аналитики, их поведение значительно сложнее: "Украинские беженцы не являются однородной группой. Они имеют разные мотивации, социально-экономические обстоятельства и планы по возвращению".

В рамках исследования выделены четыре основных типа.

Часть из них исследователи охарактеризовали, как "классических военных беженцев". Также есть люди "с сильной связью", которые демонстрируют высокую готовность вернуться. Другие, в частности те, кто уже строит "новую жизненную траекторию" за рубежом, наоборот, постепенно интегрируются в новом обществе. Есть и группа экономически уязвимых, для которых решение оставаться или возвращаться часто продиктовано не желанием, а обстоятельствами.

Когда и при каких условиях вернутся

Наиболее показательно поведение именно "классических" беженцев — тех, кто выезжал из-за боевых действий. Среди них и зафиксирован самый высокий уровень готовности к возвращению.

"63% этой группы говорят, что точно или скорее планируют вернуться", — говорят в ЦЭС.

Несмотря на это, общая динамика намерений остается сдержанной. После нескольких лет падения готовности возвращаться, в частности, в 2025 году этот процесс фактически остановился. Часть тех, кто планирует возвращение, стабилизировалась.

По расчетам ЦКС, после окончания войны в Украину при среднем сценарии вернутся 1,6 млн беженцев. За рубежом (без учета РФ и Беларуси) при среднем сценарии останутся 2,7 млн

"Доля беженцев, которые намерены вернуться, не изменилась по сравнению с предыдущей волной", — говорится в исследовании.

По состоянию на сейчас 43% украинцев за рубежом рассматривают возвращение, тогда как 36% не планируют этого. Однако решающим является другое условие: "Почти 80% готовы возвращаться только после окончательного завершения войны".

Как говорят эксперты, вопрос возвращения напрямую привязан не к экономическим стимулам, а к безопасности и ощущению стабильности.

Даже при таких условиях прогнозы остаются осторожными.

В ЦЭС моделируют три сценария, и ни один из них не предусматривает массового возвращения.

По пессимистическому варианту в Украину вернется около 1,3 млн человек.

По базовому 1,6 млн будут планировать жизнь дома.

По оптимистическому до 2,2 млн граждан будут отстраивать Украину после войны.

Это означает, что значительная часть граждан останется за границей независимо от развития событий.

Кто потеряет временную защиту: Чехия готовит новые правила для украинских мужчин

Фактически речь идет о формировании новой украинской диаспоры, которая уже не является временным явлением, а постепенно интегрируется в экономики других стран.

Этот процесс только усиливается из-за политики ЕС. Ключевым рубежом станет 2027 год, когда завершится действие временной защиты. И здесь настроения беженцев довольно показательны: 21% уже имеют другие основания для проживания, еще 26% планируют их получить, и только 23% готовы вернуться в Украину. Более того, 27% людей планируют искать возможности остаться в других странах.

Поэтому, эксперты считают, что после завершения временной защиты автоматического возвращения беженцев не произойдет. Наоборот, значительная часть украинцев попытается закрепиться за границей окончательно.

Около 43% беженцев намерены возвращаться, а 36% не планируют

Не соцвыплаты: каков реальный источник доходов украинских беженцев в ЕС

Дополнительным фактором становится экономика. Исследование опровергает распространенное представление о зависимости беженцев от социальной помощи. На самом деле основным источником доходов для них уже является работа: 50% составляют зарплата или бизнес, тогда как социальные выплаты — лишь 17%. Это свидетельствует о глубокой интеграции в рынки труда стран пребывания.

И чем дольше длится этот процесс, тем меньше стимулов для возвращения.

В каких странах проживает больше всего украинских беженцев

География расселения также имеет значение, отмечают в ЦЭС. Больше всего украинцев сегодня проживают в Германии (23%) и Польше (19,5%), однако эти страны привлекают разные группы. Молодежь чаще выбирает Германию, тогда как люди среднего возраста останавливаются именно в Польше. Это свидетельствует о формировании различных моделей жизни за рубежом — от временного пребывания до полноценной эмиграции.

Украинка рассказала, почему беженцы начали массово уезжать из Германии (фото, видео)

В ЦЭС также отмечают, что миграция украинцев перестает быть хаотичной и постепенно структурируется. Часть граждан уже интегрируется за рубежом, а возвращение все больше зависит от условий, а не от намерений.

Как подытоживают аналитики, планы возвращения зависят от безопасности, экономических возможностей и социальных связей. А это значит, что после окончания войны Украине придется не просто ждать возвращения своих граждан, а бороться за них.

Напомним, Европа меняет правила для украинцев. Фокус уже сообщал об изменениях для украинцев в 2026 году.