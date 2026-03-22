Украинка рассказала, почему беженцы начали массово уезжать из Германии (фото, видео)
Женщина, которую зовут Ольга, рассказала, почему украинцы бегут из благополучной Германии, несмотря на то, что там выдают выплаты, обеспечивают жильем и другой помощью.
Ольга родом из Черниговской области, но уже два года проживает на одном из испанских островов. Она уже имела разный опыт переезда, поэтому решила поделиться со своими зрителями в соцсетях. На ее рассказ обратил внимание Фокус.
Беженцы выбирают Испанию
"Сейчас расскажу и объясню. Во-первых, Испания дает выплаты. Заселяет сразу в лагерь (для беженцев — Ред.). Несмотря на то, что в Германии классные выплаты, что там сразу заселяют, есть образование и так далее, украинцы оттуда бегут. Почему убегают? От буллинга, во-первых, к детям и ко взрослым. Я даже не догадывалась, пока мне не написала подписчица. Потом я выложила видео, которое залетело, и увидела, что это боль многих украинцев Германии", — рассказывает Ольга.
Далее она объяснила, почему вопреки всем преимуществам украинцы выбирают солнечную Испанию.
"Испания — это одна из не многих стран, которая принимает после защиты других стран. Это первое. Второе, здесь нет буллинга. Здесь можно свободно, спокойно себя чувствовать на улицах. Детей безопасно отпускать в школу, зная, что их там никто психологически не травмирует", — отмечает она.
Защита работает
По словам украинки, временная защита для украинцев в Испании работает, но есть очередь. Она предлагает всем желающим консультации по переезду, а также периодически рассказывает об особенностях жизни на острове.
