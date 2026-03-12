Украинка пожаловалась, что в Германии нет нормальных мужчин: "Вообще капец"

Украинка, которую зовут Ирина, пожаловалась, что за рубежом очень сложно устроить личную жизнь. Она поделилась собственным опытом в социальных сетях.

Ирина пока открыта к отношениям, но достойного партнера ей найти не удается. Девушка хотела бы найти именно украинца, но, по ее словам, это практически нереальная задача. Подробнее, — в материале Фокуса.

"У меня нет парня или кого-то такого. Мне уже проще будет найти афроамериканца, турка или цы**на (ромской национальности — Ред.), я не знаю. Это вообще капец", — делится Ирина.

В описании к видео она отметила: "Мама сказала: "Ты просто не в том месте". Я задумалась, что так оно и есть".

В поисках любви

В следующем ролике она удивляется, почему мужчины думают, что женщина с ребенком ищет себе пару, чтобы закрыть материальные вопросы.

"Что это за узкое мышление? Женщина с ребенком все делает сама. Сама обеспечивает ребенка. Мы не ищем парней, которые бы нас обеспечивали. Еще и говорят: "Снижай планку". Да ты до той планки даже не дотягиваешь, мальчик. Попробуй так пожить — воспитывать ребенка, все ему дать в этой жизни еще и сама. Я на тебя посмотрю", — рассказывает украинка.

Что пишут люди?

В комментариях началась дискуссия. Пользователи сети высказывают свои мнения.

"Люди стали потребителями! Любовь мало кому нужна, а вот обеспечение — подавайте на блюдечке", — написал один из участников обсуждения. Другой добавил: "У меня тоже такая ситуация, не могу найти нормальную украинку".

Ирина с сыном живет в Германии Фото: Instagram

"Афроамериканца. Дети будут красивые — мулаты", — пишет следующий. Еще кто-то добавил: "Нормальный украинец — это сейчас на вес золота".

