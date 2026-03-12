Українка поскаржилась, що у Німеччині немає нормальних чоловіків: "Взагалі капець"

Українка, яку звуть Ірина, поскаржилась, що за кордоном дуже складно влаштувати особисте життя. Вона поділилась власним досвідом у соціальних мережах.

Ірина наразі відкрита до стосунків, але гідного партнера їй знайти не вдається. Дівчина хотіла б знайти саме українця, але, за її словами, це практично нереальне завдання. Детальніше, — у матеріалі Фокусу.

"У мене немає хлопця чи когось такого. Мені вже простіше буде знайти афроамериканця, турка чи ци**на (ромської національності — Ред.), я не знаю. Це взагалі капець", — ділиться Ірина.

В описі до відео вона зазначила: "Мама сказала: "Ти просто не в тому місці". Я задумалась, що так воно і є".

У пошуку кохання

В наступному ролику вона дивується, чому чоловіки думають, що жінка з дитиною шукає собі пару, щоб закрити матеріальні питання.

Відео дня

"Що це за вузьке мислення? Жінка з дитиною все робить сама. Сама забезпечує дитину. Ми не шукаємо хлопців, які б нас забезпечували. Ще й кажуть: "Знижуй планку". Та ти до тієї планки навіть не дотягуєш, хлопчик. Спробуй так пожити — виховувати дитину, все їй дати в цьому житті ще й сама. Я на тебе подивлюся", — розповідає українка.

Що пишуть люди?

У коментарях розпочалась дискусія. Користувачі мережі почали висловлювати свої думки.

"Люди стали споживачами! Любов мало кому потрібна, а ось забезпечення — подавайте на блюдечку", — написав один з учасників обговорення. Інший додав: "У мене теж така ситуація, не можу знайти нормальну українку".

Ірина з сином живе у Німеччині Фото: Instagram

"Афроамериканця. Діти будуть красиві — мулати", — пише наступний. Ще хтось додав: "Нормальний українець — це зараз на вагу золото".

