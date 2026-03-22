Українка розповіла, чому біженці почали масово виїжджати з Німеччини (фото, відео)

Жінка, яку звуть Ольга, розповіла, чому українці тікають з благополучної Німеччини, попри те, що там видають виплати, забезпечують житлом та іншою допомогою.

Ольга родом із Чернігівської області, але вже два роки проживає на одному з іспанських островів. Вона уже мала різний досвід переїзду, тож вирішила поділитися зі своїми глядачами в соцмережах. На її розповідь звернув увагу Фокус.

Біженці обирають Іспанію

"Зараз розкажу і поясню. По-перше, Іспанія дає виплати. Заселяє зразу в табір (для біженців – Ред.). Попри те, що у Німеччині класні виплати, що там відразу заселяють, є освіта і так далі, українці звідти тікають. Чому тікають? Від булінгу, по-перше, до дітей і до дорослих. Я навіть не здогадувалась, доки мені не написала підписниця. Потім я виклала відео, яке залетіло, і побачила, що це біль багатьох українців Німеччині", — розповідає Ольга.

Далі вона пояснила, чому всупереч всім перевагам українці обирають сонячну Іспанію.

"Іспанія — це одна з не багатьох країн, яка приймає після захисту інших країн. Це перше. Друге, тут нема булінгу. Тут можна вільно, спокійно себе почувати на вулицях. Дітей безпечно відпускати в школу, знаючи, що їх там ніхто психологічно не травмує", — зазначає вона.

Захист працює

За словами українки, тимчасовий захист для українців в Іспанії працює, але є черга. Вона пропонує всім охочим консультації щодо переїзду, а також періодично розповідає про особливості життя на острові.

Фото: Instagram

