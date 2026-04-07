Європейські країни активно переглядають правила надання допомоги біженцям з України. Фокус зібрав усе, що відомо про зменшення підтримки у 2026 році.

Країни ЄС поступово скорочують підтримку українських біженців. Зокрема, новонародженим дітям стає важче оформити легальний статус у країні, а відмова від запропонованої роботи може призвести до зменшення або ж повного скасування допомоги.

Бельгія відмовляє у тимчасовому захисті новонародженим дітям українців

Бельгія змінила підхід до надання тимчасового захисту для українських біженців. Це неабияк вплинуло на дітей, які народилися вже після початку повномасштабної війни. По це пише Visit Ukraine з посиланням на міграційну службу.

Суть змін полягає в тому, що для отримання тимчасового захисту особа повинна була проживати в Україні до 24 лютого 2022 року. Через це новонароджені діти не можуть відповідати цій вимозі, а отже автоматично не підпадають під програму тимчасового захисту, навіть якщо їхні батьки вже мають такий статус.

У таких умовах сім’ї змушені шукати альтернативні механізми оформлення перебування дитини в країні. Якщо дитина народилася в Бельгії, діє спрощена процедура: без возз’єднання сім’ї муніципалітет може надати автоматичний дозвіл на проживання за умови виконання базових вимог, серед яких:

наявність в одного з батьків статусу тимчасового захисту;

встановлене батьківство;

бельгійське свідоцтво про народження.

Натомість для дітей, народжених за межами країни, застосовується стандартне возз’єднання сім’ї з вимогами щодо наявності житла, медичного страхування та фінансового забезпечення. У деяких випадках вимогу доходу можуть не застосовувати, але процедура все одно складніша.

Бельгія змінила підхід до надання тимчасового захисту для біженців з України Фото: 24 канал

На практиці навіть при наявності альтернативних процедур українські родини постають перед труднощами. Наприклад, батькам потрібно підтвердити достатній дохід, що не завжди можливо. Також часто виникають затримки з документами, через що діти тимчасово залишаються без повноцінного статусу.

Ірландія скоротить виплату за житло українським біженцям

В Ірландії мають намір скоротити одну з основних програм підтримки українців. Йдеться про Accommodation Recognition Payment (ARP), за якою місцеві жителі отримували компенсацію за надане житло для біженців.

Як повідомляє The Irish Times, щомісячну виплату планують зменшити з 600 до 400 євро. Це частина плану уряду щодо поступового скасування тимчасового захисту для українців.

Водночас саму програму продовжать до березня 2027 року. При цьому влада прямо заявила, що допомога буде поступово ліквідована.

Паралельно Ірландія планує відмовлятися і від розміщення українських біженців у готелях. Уряд хоче повернути ці об’єкти до туристичного сектору.

Міністр з питань міграції Ірландії Колм Брофі повідомив, що українців із тимчасовим захистом у країні раді бачити в суспільстві. За його словами, у них є різні варіанти самостійно знайти житло, і багато хто вже цим користується.

Зазначається, що причиною згортання програми ARP став тиск на ринок житла. Власники нерухомості почали масово виводити квартири з довгострокової оренди та використовувати їх у межах програм допомоги біженцям, адже це виявилося фінансово вигідніше, ніж звичайна здача житла.

Німеччина змінить соцвиплати для безробітних Bürgergeld — що чекає на українців

Бундестаг ухвалив зміни до виплат Bürgergeld. Допомогу надаватимуть за новими правилами, а умови її отримання стануть жорсткішими. Як повідомляє Deutsche Welle, це має стимулювати людей активніше шукати роботу. Нововведення почнуть поступово діяти вже з 1 липня.

Після реформи Bürgergeld замінять на так зване "нове базове забезпечення". Водночас умови отримання допомоги стануть суворішими. Зокрема, виплати можуть скоротити або навіть скасувати, якщо отримувач:

відмовляється від курсів перекваліфікації;

ігнорує пропозиції роботи;

пропускає обов’язкові зустрічі у центрі зайнятості.

Наприклад, за відмову від навчання допомогу можуть зменшити на 30% на кілька місяців. У разі повторних порушень санкції посилюються.

Окрім санкцій, вводиться додатковий контроль за використанням коштів. У разі порушень гроші, які призначені на оренду житла, можуть перераховуватися безпосередньо орендодавцю.

Українцям, які отримують виплати Bürgergeld, можуть зменшити допомогу, якщо вони ігнорують пропозиції роботи, відмовляються від курсів перекваліфікації або пропускають обов'язкові зустрічі в центрі зайнятості

Водночас суми виплат залишаються без змін. Наразі вони становлять:

563 євро отримують самотні особи;

506 євро — кожен із подружжя;

357-451 євро — діти залежно від віку.

За даними DW, майже половина отримувачів базової соціальної допомоги для безробітних у Німеччині — іноземці, серед яких сотні тисяч українських біженців. Багато з них досі отримують ці виплати, тому нові правила безпосередньо вплинуть і на них.

Раніше Фокус писав, що Чехія може обмежити тимчасовий захист для чоловіків працездатного віку та тих, хто приїжджає з відносно безпечних регіонів України. Проте, такі зміни можуть відбутися лише за згодою всіх країн ЄС.