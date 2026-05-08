Затримано підозрюваних у теракті в Дніпрі: один із них намагався втекти за кордон (фото)

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції за гарячими слідами затримали двох чоловіків, яких підозрюють у скоєнні теракту в Дніпрі 7 травня.

Вибух прогримів близько 7:30 ранку в Соборному районі міста: мішенню став припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ, повідомили в СБУ.

Лише кілька годин знадобилося правоохоронцям, щоб встановити причетних до підриву та затримати їх. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон, де він сподівався сховатися від правосуддя, другого затримали в Дніпрі.

Фото: СБУ

Під час розслідування з'ясувалося, що фігуранти, яким 21 і 22 роки, діяли на замовлення російських спецслужб. Вони заклали під машину військового вибуховий пристрій і встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту. Його привели в дію дистанційно за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено бомбу.

Відео дня

Обидва підозрюваних — жителі Самарівського району Дніпропетровської області, які шукали легкі заробітки в Telegram. Вони погодилися підірвати авто військового ЗСУ в обмін на гроші з Росії.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, сім-картки та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту. Також знайдено залишки вибухівки.

Під час обшуків правоохоронці знайшли залишки вибухівки Фото: Нацполiцiя Украiни

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зараз обох фігурантів узято під варту. Якщо суд доведе їхню провину, їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Унаслідок вибуху авто постраждали двоє чоловіків.

Нагадаємо, в ніч на 7 травня росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Були пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі, транспортні засоби. Постраждали двоє людей.